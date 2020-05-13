这是一个了不起的成绩（国际论坛）

这次的抗疫行动是对中国国家治理体系和治理能力的一次考验，实践证明中国成功经受住了考验

面对突如其来的疫情，中国坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，果断采取一系列防控和救治举措，湖北保卫战、武汉保卫战取得决定性成果。这是一个了不起的成绩。中国—世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组外方组长艾尔沃德高度肯定中方的抗疫举措和成效，表示中国的抗疫方式可以被复制，这需要速度、资金、创造力和政治勇气。

在疫情防控中，中国人民遇到前所未有的考验，并付出了巨大牺牲。在中国共产党领导下，中国人民万众一心、同舟共济，全国上下为抗击疫情采取了最全面、最严格、最彻底的措施。中国果断对湖北省人员外流实施全面严格管控，全国许多行业按下“暂停键”。这次的抗疫行动是对中国国家治理体系和治理能力的一次考验，实践证明中国成功经受住了考验。

中国的抗疫成效给世界传递出清晰的信号：人类可以遏制病毒传播。其他一些国家疫情仍在扩散蔓延，不少国家研究借鉴了中国经验。中国也在力所能及的范围内，给予疫情严重的国家以必要的人道主义帮助与支持。但美国等西方一些国家的政客试图将疫情政治化，不断对中国发动舆论攻势，试图将疫情大流行归罪于中国，这破坏了国际社会互信合作的基础，也是对国际秩序的挑战。

俄罗斯与中国共同协调抗疫行动、开展疫情防控合作显得尤为重要。在此期间，俄中关系互动堪称典范。两国元首几次通电话，就更好开展疫情防控合作交流协调，再次体现了俄中关系的高水平。在4月16日两国领导人通电话时，习近平主席强调，将疫情政治化、标签化，不利于国际合作，中俄应携手合作，共同维护全球公共卫生安全。普京总统表示，一些人试图在病毒源头问题上抹黑中方的做法不可接受。俄方愿继续同中方加强抗疫等各领域交流合作，密切在联合国等框架内沟通配合。

俄中两国通过灵活多样的方式加强在抗击疫情领域的合作，包括开展专家交流，提供医疗设备、药品与防护用品等。中国向俄罗斯派出抗疫医疗专家组，中国专家与莫斯科同行交流分享抗疫经验，讨论如何控制传染源、切断病毒传播途径、进行有效隔离等，并就一些新的治疗手段进行探讨。俄中两国携手抗击疫情，为非常时期的国际合作注入了正能量。

今年是中国全面打赢脱贫攻坚战收官之年。早在2月23日统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上，习近平主席就强调坚决完成脱贫攻坚任务。“帮助贫困劳动力有序返岗”“对因疫情或其他原因返贫致贫的，要及时落实帮扶措施”……中国领导人深知，抗击疫情与脱贫攻坚是密不可分的，不可顾此失彼。

中国在抗击新冠肺炎疫情的战役中取得了重大战略成果，有效遏制了疫情的蔓延，在统筹推进疫情防控和经济社会发展工作中取得积极成效。疫情防控工作仍在继续，全世界都期待中国取得新的令人印象深刻的成绩。

（作者为俄罗斯科学院远东研究所首席研究员）

《 人民日报 》（ 2020年05月13日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)