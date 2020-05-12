人民网雅加达5月12日电（记者徐伟）印尼新冠肺炎疫情防控工作发言人尤里扬托5月12日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至14749例，新增484例。目前，有3063名患者被治愈，另有1007例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者182人，死亡病例增加16例。

当地时间5月12日下午，中国军用运输机搭载一批抗击新冠肺炎疫情医疗物资飞抵印尼首都雅加达苏加诺—哈达国际机场。印尼国防部长普拉博沃、中国驻印尼大使肖千、中国驻印尼大使馆国防武官周坚等与印尼国防部和军队官员一同出席物资交接仪式。

普拉博沃代表印尼政府和印尼国防部对中国政府和中国国防部派遣军用运输机向印尼运送抗疫物资之举表示诚挚的感谢，并认为此举体现了印尼与中国之间的密切关系。他表示，新冠肺炎疫情已成为国际社会共同面临的挑战，中国政府以一己之力成功控制了本国疫情，同时还积极向包括印尼在内的友好国家提供各类援助，展现了中国对各国抗击疫情的坚定支持。

“我们要永远铭记中国政府的善举，印尼视中国为亲密朋友和友好伙伴。我们有信心与中国一道，共同战胜疫情，并期待与中国携手致力于实现地区和平稳定与发展繁荣，”普拉博沃说。

肖千表示，中国抗击新冠肺炎疫情期间，印尼总统佐科、印尼国防部长普拉博沃及其他有关领导人与印尼民众一道以多种形式对中国抗击疫情提供了宝贵支持，中国政府对此表示感激。目前，中国政府控制疫情的不懈努力已经取得了良好局面，中国人民的生活和经济活动正逐步恢复正常。与此同时，中国正积极通过多种方式与国际社会开展抗击疫情合作。希望此次中国国防部向印尼国防部捐赠的抗疫物资能够助力印尼早日战胜疫情。

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