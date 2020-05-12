人民网北京5月11日电 （记者李欣怡）5月11日，中国（德阳）—东盟投资合作对接会召开。对接会以视频方式举行，由中国—东盟商务理事会和中共德阳市委、德阳市人民政府共同主办。

中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁在致辞中指出，今年1-4月份，中国与东盟贸易保持增长，达1931.3亿美元，较上年同期增长了2.8%，其中：中国向东盟出口同比增长1%，中国从东盟进口同比增长4.9%。今年1-4月份，东盟成为中国第一大贸易伙伴，中国继续是东盟第一大贸易伙伴。疫情期间，中国与东盟间进出口持续增长，实为不易。

许宁宁认为，中国和东盟贸易往来日益密切是由双方发展内在性决定的。一是中国与东盟国家比邻而居，产业互补性强，合作空间广、潜力大。二是合作机制日益完善，双方于1991年建立了对话伙伴关系，2003年建立了战略伙伴关系，2010年建成了中国—东盟自由贸易区。近年来，在共建“一带一路”背景下，双方合作更加密切。三是中国与东盟双方商品需求增多，企业相互投资扩大。中国是多个东盟国家的第一大投资来源国。

中国商务部亚洲司前司长吕克俭在致辞中表示，当前双方正在合作防控疫情，并共同致力于保持贸易投资市场开放，推动疫后复苏，促进经济发展，防止经济衰退的潜在风险。中国地方政府无论在中国—东盟共同抗疫中，还是在经贸合作中，都在发挥着积极作用。此次会议有利于相互对接，促进以四川省德阳市为代表的中国西部地区与东盟国家经贸合作新发展。

德阳市副市长李成金在致辞中表达了深化德阳与东盟经贸合作的积极愿望。他表示，德阳一直致力于发展与东盟国家贸易和投资合作。德阳对东盟国家贸易额达19.44亿元，对东盟国家投资企业达到20家。德阳市政府希望通过此次会议，进一步加强与东盟国家的合作。

会上，柬埔寨驻华大使馆公使衔商务参赞铁弓、菲律宾丝绸之路国际商会会长蔡聪妙、新加坡食品厂商联合会署理会长苏敬珉、新加坡制造商联合会能源与化工组团主席李雪民、马来西亚中小企业公会会长江华强、德阳市商务局局长何升元分别发言，一致认为中国—东盟投资合作潜力大，在防疫期间双方开展合作具有积极意义。

会议最后，德阳市经济合作和外事局和新加坡制造商总会能源与化工组、新加坡食品厂商联合会、德阳市商务局与菲律宾丝绸之路国际商会分别签署了战略合作框架协议。

参加对接会交流的还有缅甸木业协会会长、中国马来西亚商会会长、中国新加坡商会副会长等东盟方嘉宾及中国出入境检验检疫协会、中国机械工业联合会、中国纺织品进出口商会、中国电力企业联合会、中国皮革协会、中国砂石协会、中国建筑材料流通协会等中方有关行业商协会代表。

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