放松限制数日　德疫情基本传染数上升

德国罗伯特·科赫研究所9日说，德国新冠疫情基本传染数为1.1，即平均每名新冠患者感染1.1人。几天前，这一重要指标的数值是0.65。

【涨得快】

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所强调基本传染数是研判疫情走势的重要指标，认为随着疫情得到控制，基本传染数应该低于1。

德国联邦政府与各州政府6日达成协议，进一步放松防疫限制措施，但保留保持社交距离和戴口罩等规定。德国总理安格拉·默克尔提醒，如果疫情出现反弹，政府将重新实施限制措施。

罗伯特·科赫研究所6日发布的基本传染数是0.65。这一研究所9日说，基本传染数上升至1.1。

研究所没有明确表明基本传染数上升意味新增确诊病例会快速增加，说数值可能存在“统计波动”，现在下结论为时过早，需要在今后几天密切关注疫情走势。

罗伯特·科赫研究所10日发布的数据显示，德国累计确诊病例超过16.9万，死亡病例超过7300例。

【引担忧】

社会民主党议员、流行病学教授卡尔·劳特巴赫在科隆市看到大量居民外出走动，随后在社交媒体“推特”上表达担忧。

“基本传染数超过1时，我们必须预期（确诊病例）再次指数式增加，”劳特巴赫写道，“放松限制措施前准备太不充分。”

罗伯特·科赫研究所副所长拉尔斯·沙德7日警告，如果人们松懈，可能导致第二波疫情秋季前到来。

北莱因-威斯特法伦州8日关闭一家肉制品加工厂，那里1200名员工中超过150人确诊感染新冠病毒。

上述情况似乎没有影响多个地方政府的“解封”进度。在确诊病例较少的梅克伦堡-前波美拉尼亚州，当地政府允许餐厅10日恢复营业。

德国政府3月22日起实施严格的社交限制措施，包括禁止公共场所2人以上的多人聚集、关停非必要商业活动。根据联邦政府和各州政府5月初达成的协议，9日开始，各州将自主决定是否允许辖区内餐厅、剧院、音乐厅、夜店和健身房等场所恢复营业。（杜鹃）（新华社专特稿）

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