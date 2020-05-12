患难见真情 共同抗疫情

疫情在全球蔓延，设在很多国家的孔子学院充分运用网络平台，将课堂从线下搬到线上，丰富视频授课内容和形式，保证学生“停课不停学”，将疫情对汉语教学的影响降到最低

俄罗斯新技大孔子学院俄方院长赫里普诺夫

“特殊时期，更不能辜负大家期待”

本报驻俄罗斯记者 屈 佩

普及防疫知识、开展线上日常教学、安排云上汉语角活动、寻找新的文化合作项目……俄罗斯新西伯利亚国立技术大学孔子学院（简称新技大孔院）的俄方院长伊戈尔·赫里普诺夫最近非常忙。这位大家口中的“赫院长”，正在同中方团队一起努力，保障孔院教学活动的正常开展。虽然疫情改变了原有的工作方式，但孔子学院的工作没有中断。

4月25日，新技大孔院举办首次在线汉语水平考试，40名考生参加，通过的考生将获得中国国家汉办颁发的正式汉语等级证书。赫院长介绍说，在线考试是一个新鲜事物，要确保公平、公正，同时也要兼具可操作性，准备起来不容易。为此，孔院的老师们进行了多次考前培训、技术测试和流程模拟，确保考试的顺利进行。

考试刚结束，新技大孔院就收到了一名学生发来的感谢信。“很多城市的汉语水平考试已经取消或者无限期延期了，衷心感谢你们在这个特殊时期组织在线考试！”学生的肯定给了孔院老师们莫大的鼓舞。5月6日，第二轮在线汉语水平考试也顺利举行，还吸引了莫斯科、圣彼得堡等地的考生报名参加。

为了让学生们在家也能接触到新鲜的语言素材，孔院老师们特意准备了“网课大礼包”。在中国怎么用微信支付来购物？如何使用共享单车？“真心话大冒险”怎么玩？这些主题生动的视频课程一上线，就受到了学生们的欢迎。

除了日常教学之外，孔院的科研工作也没有停歇。学院的中方院长杨美华向本报记者介绍，他们正在筹备新一期《中俄双语孔子学院院刊》，准备向读者分享中国发展智慧农业和教育脱贫的故事。

疫情期间开展工作有诸多不易，但赫院长和孔院的老师们不仅坚守岗位，而且努力推陈出新，满足学生需求。赫院长曾就读于军事院校，大学期间选修了汉语，毕业后进入部队工作了一段时间。在他的记忆里，新技大孔院创建之初，只有三十来名学生，现在，每年都要接收千余名学生，而且其中有很大一部分是中小学生。他说：“正是中国的文化底蕴、各方面的成就吸引大家来学习汉语、了解中国。特殊时期，更不能辜负大家期待。”

孔院过些天将推出网络国画和书法课程，6月份将举办在线汉语比赛，9月份还将举办中国电影节……细数了接下来满满的工作安排，赫院长说：“无论条件如何，做自己喜欢的事情，就会有幸福感！”

（本报莫斯科电）

埃及苏伊士运河大学孔子学院埃方院长哈桑

“我们的教学进度几乎没受到影响”

本报驻埃及记者 周 輖

4月20日，埃及苏伊士运河大学孔子学院（简称苏大孔院）的同学们，通过在线课堂讨论“最喜欢的汉字”这个话题。

“加油”“友善”“合作的‘合’”“友爱的‘爱’”……聊天群组中，同学们发来一幅幅以自己最喜欢的汉字为题、提前创作完成的漫画和书法作品。大家你一言、我一语地介绍起创作心得，有的表达对中国文化的喜爱，有的称赞埃中情谊，还有的流露出对同学的思念……气氛十分热烈。

自3月15日起，埃及全国中小学和高等院校停课。苏大孔院的师生们就通过线上教学方式保持沟通和交流。“我们的教学进度几乎没受到影响，”苏大孔院埃方院长哈桑·拉杰卜对本报记者表示，所有年级的课程共计55门，师生们一门都没落下。“教学从学校课堂转移到线上，上课的地点和方式有了变化，但同学们学习中文的热情没有变，老师们高质量教学和对学生无微不至的关怀也没有变。”

为克服网络不稳定的问题，苏大孔院老师提前录制了许多教学视频，供学生下载观看。除了语言学习，武术、太极拳等中国文化课程的教学视频颇受欢迎。大二学生穆罕默德·曼都哈说，他经常在家中看视频学习太极拳。中方教师吕蒙表示，根据学生们发来的视频，会在聊天软件上进一步指导学生的动作。

穆罕默德说，虽然不去学校，但同学们并没有放松学习。“上网课、看中国电影、学习相声、练习绕口令、尝试为影视片段配音，利用居家时间不断练习，我们的中文水平有了很大的提升。”穆罕默德希望疫情早日结束，这样他就可以尽快到中国交流学习，了解更多中国文化。

抓好教学的同时，在线课堂也成为普及防疫知识的重要平台。哈桑介绍说，在中方老师的支持下，孔院开设了“防疫抗疫小课堂”，利用每日正式上课前的十几分钟，老师们会了解同学们的健康状况，并介绍病毒传播途径、口罩佩戴方法、个人防护措施、疫情最新情况等相关知识。

（本报开罗电）

泰国清迈大学孔子学院本土教师苯披差

“不让学生停下学习汉语的脚步”

本报驻泰国记者 孙广勇

3月26日，随着泰国紧急状态法的实施，清迈大学孔子学院（简称清大孔院）的本土老师苯披差开始了她的居家办公生活。虽然不用每日定点上下班，苯披差的工作任务并不轻松。

苯披差的工作是为清迈交通局、清迈纳空萍医院的职员们教授汉语。疫情之下，清大孔院坚持“停工不停教，停课不停学”，苯披差和孔子学院的同事们研究网络课程软件，学习网络授课技巧，积极创新教学内容和方法，为学生们开设网络课程。把课堂从线下搬到线上并非易事，“上课一小时，备课一整天”，已成为孔院老师们工作的常态。

“疫情虽然让老师和学生不能聚到一起上课，但现在网络这么发达，孔子学院想方设法做好网络课程，不让学生停下学习汉语的脚步”。苯披差说。

疫情期间，清大孔院为包括本土教师在内的所有教师采购了口罩、消毒液等防疫物资，孔院的教师也收到中国驻清迈总领事馆、国内合作院校送来的防疫用品。清大孔院还制定了《新型冠状病毒肺炎疫情防控应急预案》，及时通报当地政府发布的疫情信息。孔子学院同时坚持微信健康安全打卡制，所有工作人员每日需要报告体温和身体健康状况，没有特殊情况尽量居家办公。

苯披差曾在中国做过交换生，他告诉记者：“中国给我提供了很好的学习机会。现在孔子学院克服困难，开展网络教学，尽量降低对学生学业的影响，我能在其中出一份力，感到很开心。”

“在教学中，我向学生们介绍中国是如何采取有力措施控制了疫情，他们都表示很钦佩中国在抗疫过程中展现出的强大凝聚力！泰国的疫情防控形势正在慢慢好转，我坚信泰国也会像现在的中国一样，慢慢恢复正常的工作生活。”苯披差说。

（本报曼谷电）

意大利米兰国立大学孔子学院

意方院长兰珊德

“确保云课堂教学顺利开展”

本报驻意大利记者 叶 琦

不久前，一场以“中国年轻人与汉语网络新词”为主题的在线视频讲座，吸引了数百名对汉语网络新词感兴趣的意大利人。讲座中，米兰国立大学孔子学院（简称米大孔院）下设的比可卡大学孔子课堂邀请意大利青年网络博主安东尼奥·马吉斯特拉雷和哈科波·贝蒂内利分享他们的新书《路上的中文》。作者剖析了汉语口语词汇传统意义和现代意义的区别，生动展示了“正能量”“点赞”“逆袭”“光盘”等汉语网络新词的词义和用法，在线听众踊跃提问。

米大孔院意方院长兰珊德介绍说：“两个小时的汉语网络新词分享，不仅向学生们展现了汉语网络新词的发展过程，也让学生们学习到了中国年轻人使用汉语网络新词的方法与技巧。”

兰珊德所在的伦巴第大区是意大利疫情最为严重的地区，学校各项工作都因此受到严重的影响。兰珊德告诉记者，米大孔院本部以及下设的4个孔子课堂和12个汉语教学点，共有3000多名学生。为了拓展中文教育的新渠道，米大孔院迅速应对，第一时间协调意中各方力量，“我们以‘停课不停学，高效高质量’为原则，充分研究网络教学的主要特点，确保云课堂教学顺利开展”。

在正式开课前，米大孔院对中意方教师开展了全面细致的平台使用培训，确保老师们在使用时能操作自如，专心授课。“与此同时，米大孔院也全力协助米兰国立大学和米兰比可卡大学组织开展线上汉语课程，为两所大学汉语课的顺利进行提供师资和技术保障”，兰珊德介绍。

让兰珊德欣慰的是，米大孔院拥有一支团结向上、专业性强的中意方管理团队。中方院长金志刚带领中方教师与意方紧密配合，执行院长玛万琳等意方工作人员尽职尽责，不断开拓创新。云课堂获得了师生们广泛认可。“整体来说，和真实课堂节奏差不多，气氛很好，我能像在真实课堂环境里那样完成教学进度”“和学生互动很顺畅，他们有问题可以及时问我”。孔院教师们反馈道。

学生们也很喜欢这种教学方式。“跟老师在网络上说话，像和朋友在聊天”“云授课形式新颖有趣”“课堂气氛轻松活跃，很有成就感”。

（本报罗马电）

巴西圣保罗州立大学孔子学院

本土教师帕帕西德罗

“学生们很快适应网课节奏”

本报驻巴西记者 张远南

“今天有4个多小时的课程，虽然有些累，但感觉很值得，我特别希望能让更多的巴西人了解中国。”韦蕾娜·帕帕西德罗是巴西圣保罗州立大学孔子学院的本土汉语教师，中文名叫茹晨曦。

茹晨曦本科学的是汉语专业，毕业后进入圣保罗州立大学孔子学院继续学习汉语，随后通过孔院奖学金到湖北大学攻读汉语国际教育硕士学位。2016年她回到巴西后，一直在圣保罗州立大学孔子学院担任汉语教师。

自2月底以来，该校孔子学院全部改为网络授课。由于部分中国教师无法返回，在巴西的孔院老师们承担了比以往更多的教学任务。目前，茹晨曦负责7个班、每周21小时的课程。从面对面授课到网络授课，这一转变带来了不小的挑战。“适应起来并不容易，初期工作量很大，教学的每一个步骤，包括课件和课堂互动等都需要做出调整。”茹晨曦告诉记者，由于准备充分，疫情期间孔院没有耽误一节课程。

“原以为会有很多学生退课，没想到学生们很快适应网课节奏，学习热情十分高涨。”茹晨曦说，一些学生家里网络信号较差，没法上网课， 也一直与孔院保持联系，想办法自学，保持进度。

课堂之外，孔子学院还举办了一些创新性的教学活动。由圣保罗州立大学孔子学院承办的《孔子学院》中葡双语杂志，近期开展了线上活动“为你读诗”，不少汉语爱好者纷纷参与，取得了不错的效果。

“在困境中，我们更能看到人们真实的一面。中国人民在抗击疫情的过程中，团结一致，互帮互助，令我非常感动。”茹晨曦说：“看到网络上一些关于中国抗疫的不实报道，我经常通过社交媒体进行辟谣和反驳，为的是让更多巴西人了解中国的真实情况。”

从2008年到现在，已经有10家孔院落户巴西，学习汉语的学生人数越来越多。“中国文化具有很大的吸引力，特别是随着巴中经贸、文化合作日益紧密，越来越多的巴西年轻人意识到掌握汉语的重要性。我的很多学生都是因为工作需要来学习汉语的。”当前，已有300多家中资企业在巴西设立了分公司或办事机构。

茹晨曦说：“如今在巴西，进入大学主修汉语的分数要求非常高，越来越多的家长开始让子女从小学习汉语。作为孔子学院的一名老师，我希望通过自己的工作，让更多的巴西人接触并喜爱中国文化。”

（本报里约热内卢电）

图片说明：

图①：4月27日，俄罗斯新西伯利亚国立技术大学孔子学院开启“云·游汉语角”系列课程。图为汉语教师正在录制第一期“机场用语”主题课。

俄罗斯新西伯利亚国立技术大学孔子学院供图

图②：3月19日，意大利米兰国立大学孔子学院中级汉语综合课B2班正在通过网络平台上课。意大利米兰国立大学孔子学院供图

图③：3月22日，埃及苏伊士运河大学孔子学院学生在线上学习汉语。

埃及苏伊士运河大学孔子学院供图

图④：5月5日，泰国清迈大学孔子学院收到从中国国内发来的防疫健康包。

泰国清迈大学孔子学院供图

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2020年05月12日 18 版）

(责编：李枫、岳弘彬)