“现在是展现团结合作的时候”（全球抗疫进行时）

坐落在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯老城区的世界著名剧院之一——科隆剧院，近日因为疫情而关门歇业。“我们正在用另一种方式为人们服务。”科隆剧院执行经理博斯切特说，“现在，我们的音乐家、舞者和其他工作人员，都是抗击疫情的志愿者。”

身份的转变，一度让他们感到紧张。博斯切特说：“我们被派往检疫中心、隔离观察酒店、电话求助中心。一开始难免手足无措，但我们告诉自己，这就像舞台帷幕拉开前的10分钟——每个人都必须保持专注，迎接即将面临的挑战。”

在隔离观察酒店担任志愿者的卡萨诺是科隆剧院的芭蕾舞演员，已经在剧院工作了15年。她认为，每个人都应贡献自己的力量。“比起在家隔离，工作让我的身体更加健康。我把爬楼梯、送床单当作锻炼。”与被隔离者相处的过程中，她收获良多：“我还记得，住在307房间的被隔离者过生日的时候，我们为他送上蛋糕，一起唱生日歌。当我们离开的时候，他甚至感到不舍。”

科隆剧院高等艺术学院院长比尔曼如今是一家检疫中心的志愿协调员。他说，检疫中心的情况更为复杂，这里需要为民众接种流感等疫苗，因而风险更高。在这里和他一同战斗的，还有剧院的小提琴家、芭蕾舞者、作曲家和乐队指挥，他们保持着和舞台上一样的默契。科隆剧院的裁衣间如今是口罩生产间，比尔曼说：“当我们戴上同事们生产的口罩时，感到我们依旧团结在一起，为了共同的目标战斗。”

科隆剧院总经理阿尔卡莱斯表示，科隆剧院有超过1000名员工。剧院虽然关闭，但大家为公众服务的职责还在。“现在是展现团结合作的时候。我们的志愿者中，除了阿根廷人，还有来自俄罗斯、委内瑞拉的艺术家。”他说，歌颂反抗侵略的经典歌剧《纳布科》因为疫情被推迟，希望疫情结束后，观众能够重新走进剧院，在欣赏《纳布科》的同时，更深切地感受歌剧中热爱祖国、团结斗争的力量。

（本报布宜诺斯艾利斯5月11日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月12日 17 版）

(责编：李枫、岳弘彬)