“我们一定可以战胜疫情”（中外合作抗疫故事）

2月底南京航空航天大学网上开学以来，来自加纳的留学生姚明也开始了上“网课”。这段时间，他不仅学习生活一切正常，还通过给抗疫一线医务人员子女辅导功课，来回报中国这个“第二故乡”。

姚明来中国已经8年了。“我已把这里当作第二故乡。”姚明说，疫情防控中他得到了许多温暖，也将爱心奉献出去，与中国人民守望相助，共同抗疫。

学校国际教育学院辅导员马帅介绍，学院针对留学生群体，特别加强疫情防控宣传以及入境信息管理。辅导员与全体学生一一联系，建立起每日动态信息库，确保全面了解每一名学生的出行轨迹，坚持每日学生情况“零报告”制度。

“在留宁学生微信群里，实时更新的疫情信息让我们安心，我们也每天给学校报告身体情况让学校放心。如果哪天忘了上报，辅导员会立刻给我打电话。我的导师王英老师也经常关心我的生活。”这些一点一滴、日复一日的关怀，姚明都牢记在心。

尽力解决留学生在学习和生活上的不便，是消除焦虑情绪、加强人文关怀最好的方式。新学期开学前，姚明突然发现还需要学习一门课程，但申请表不仅需要学生签名，还要请导师和任课老师签名。“疫情防控中，我们没有办法去学校。学校知道后，立即安排我在线上完成了所有申请手续，一点也没有耽误课程。”

让姚明最为感动的，是许多中国朋友给予的无私帮助。“2月份有一天我要出门采购食物，却发现口罩用完了。一位中国朋友知道情况后，大晚上给我送来了口罩。”姚明感慨地说，“这位朋友也有一大家人需要口罩，但在紧要关头帮助了我，让我觉得很温暖。”

疫情防控中，南航大响应江苏团省委向“最美逆行者致敬”倡议，发起了“公益线上家教”活动。姚明得知消息后，立刻联系了导师：“我不是医生，没办法救人，但我可以带着医生们的孩子练习英语。”

家乡的疫情也牵动着姚明的心。“在我的祖国加纳，中国企业给我们赠送了口罩和酒精。每次我给家里打电话，会告诉家人中国的做法，让他们戴好口罩、尽量不出门、回来一定要洗手。”姚明说，“我会继续留在中国好好完成学业，我们一定可以战胜疫情！”

记者了解到，江苏高度重视在苏外籍人员疫情防控和服务工作，多语种多渠道发布疫情动态、防控措施、专家访谈等权威信息，及时开通针对外籍人员的24小时咨询求助电话，协调解决实际困难。针对来自非洲等国的留学生群体，各高校采取多种措施，加强生活和防疫物资保障，开展心理疏导，实施网上教学等，保证他们的身体健康、正常生活与学习。

《 人民日报 》（ 2020年05月12日 12 版）

(责编：李枫、岳弘彬)