“这是中国赠予埃及的礼物，更是埃中人民兄弟般情谊的见证。我们感谢中国并珍视埃中友谊！”5月10日，在中国政府援助埃及第二批抗疫物资交接仪式上，埃及卫生部部长助理瓦埃勒·萨艾动情地说。

一箱箱援助物资整齐地堆放在现场，写有“邦域相异，休戚与共”的中阿双语横幅格外醒目。那是埃及著名诗人艾哈迈德·邵基写下的诗句，也是当下中埃两国人民合作抗击疫情的写照。本次援助的物资包含N95口罩、防护服和核酸检测试剂盒等。此前，中国政府援助埃及的首批抗疫物资已于4月16日运抵开罗。

“中国政府、社会团体和企业积极向埃及捐赠抗疫物资。”中国驻埃及大使廖力强表示，中方始终坚定支持埃方经济社会发展，相信中埃两国携手合作，一定能经受住此次疫情的考验。中国援助埃及的第三批抗疫物资将于近期运抵开罗。萨艾表示，埃方愿继续与中国加强抗疫经验交流和医疗合作，尽早战胜疫情。相信此次疫情过后，埃中各领域合作将继续深化。

埃中两国以实际行动互帮互助。两国卫生专家召开应对新冠肺炎疫情视频会，在“云端”深入讨论疫情下的医院管理、医护人员防护、患者检测与诊治等问题，交流中国抗疫经验。“当前，埃及面临如何提高检测能力、如何改进医护人员防护措施等问题，感谢中国专家及时与我们分享经验，这对我们来说至关重要。”埃及前卫生部长阿什拉夫·哈特姆说。

“中方援助的物资、中国分享的经验，这些中国帮助对埃及疫情防控发挥积极作用。”埃及高等教育和科学研究部部长哈立德表示，中国政府有效的组织动员以及中国人民的团结努力，给世界各国抗击疫情树立了典范。埃及将继续同中国加强传染病防治等领域的科研合作，共同维护埃中两国以及国际公共卫生安全。哈立德还表示，埃及将全力支持和保障在埃中国教师及留学生的正常工作和生活。

“团结与合作是抗击疫情最有力的武器。”埃及《今日新闻》网站刊文称，在中国政府的强有力领导下，14亿中国人民团结一心，疫情防控阻击战取得重大战略成果。中国政府积极开展疫情防控国际合作，向世界各国提供了力所能及的帮助。埃及祖国未来党议会议员穆罕默德·马苏德表示，埃中长期相互支持是国际社会团结合作的典范。

（本报开罗5月11日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月12日 03 版）

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