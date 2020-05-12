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“祖国的关心让我们备受鼓舞”

本报驻俄罗斯记者  张晓东

2020年05月12日05:09  来源：人民网－人民日报
 

　　当前，俄罗斯处在新冠肺炎疫情防控关键期。中国驻俄罗斯大使馆日前邀请天津中医药大学校长张伯礼院士、国家中医药管理局医疗救治专家组组长仝小林院士，通过视频连线方式，为旅俄华侨华人、中资企业和留学生代表等就疫情防控答疑解惑。

　　在近两个小时的连线中，两位院士就如何避免群体性感染、如何区分新冠肺炎症状与流感症状、检测出阳性结果如何居家隔离治疗、如何避免轻症转重症等诸多问题进行了详细解答。

　　“目前，疫情在俄罗斯快速蔓延，按照中国的防疫经验，现阶段最重要的就是要阻断传染源及传染途径。”张伯礼指出，华侨华人居住集中，一定要注意加强隔离。要做到少聚集、少串门、少聚餐，养成戴口罩的习惯。在做好初步隔离工作的同时，还应注重做好自身防护。仝小林认为，中医“未病先防、既病防变、瘥后防复”的理论在此次疫情防控中得到了很好的证明，“但重症不能单纯只用中药，要多种手段并用”。

　　“中国驻俄罗斯大使馆将继续与中国公民一道团结一心，共克疫情，共渡难关。” 中国驻俄罗斯大使张汉晖表示，在俄罗斯防控举措成效逐步显现的当下，通过此次连线交流，旅俄同胞将能更好更科学地做好防护。

　　中国驻俄罗斯大使馆事先通过微信公众号预告了此次连线活动，许多旅俄同胞积极收看。在莫斯科经商的朱余克表示，专家分享的防疫内容丰富，介绍的方法实用，针对性也很强。“病毒无情人有情。来自祖国的关心让我们备受鼓舞，相信中俄两国将进一步加强抗疫合作，同心协力，最终赢得抗疫胜利”。

　　此前，中国政府赴俄罗斯抗疫医疗专家组携防疫物资抵达莫斯科，专家组通过座谈、视频连线等方式向旅俄侨胞、留学生讲解疫情防控科学知识，发放防疫物资。这次连线活动，让大家再次感受到祖国的殷殷关切之情，对战胜疫情更加充满信心。

　　（本报莫斯科电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年05月12日 03 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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