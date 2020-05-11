同舟共济千帆渡，正是共担风雨时

5月11日，应刚果（金）政府邀请，由12位具有丰富新冠肺炎防治经验的卫生专家组成的中国医疗专家组启程赴刚。这是继埃塞俄比亚、布基纳法索、津巴布韦等国家之后，中国再次向非洲派出一流专业医疗团队，也是首次向中部非洲派出医疗专家。他们不仅承载了深厚的中非、中刚友谊，更诠释了构建更加紧密的中非命运共同体的深刻内涵，彰显了中国作为一个负责任大国的担当以及与世界守望相助、同舟共济的大爱情怀。

刚果（金）地处非洲心脏，幅员辽阔，人口众多。中刚传统友谊深厚，务实合作硕果累累，两国人民交往友好密切。数万名中国公民在刚投资兴业，与当地人民和谐相处。近年来，在大灾大难面前，中非、中刚始终风雨同舟、患难与共。2014年西非暴发埃博拉疫情后，中方第一时间响应非洲国家呼吁，率先行动，紧急驰援，体现了中非之间互帮互助的传统友谊，为国际对非合作树立了榜样。2018年刚果（金）暴发新一轮埃博拉疫情后，中方通过双多边渠道为刚方抗疫提供紧急人道主义援助，助刚方有效遏制疫情。而当中国面临困难、挑战的时候，包括刚方在内的非洲国家也从未缺席。年初以来，新冠肺炎疫情在中国肆虐时，刚果（金）总统齐塞克迪两度向习近平主席致函慰问，刚总理、议长、外长等各级官员纷纷声援中方抗疫行动，来自刚果（金）的留学生选择留在武汉，守护他们的“第二家乡”，充分展现两国互帮互助、共克时艰的深厚情谊。

今天，新冠肺炎疫情在包括刚果（金）在内的非洲大陆蔓延。中国感同身受，在力所能及的范围内向非方提供抗疫物资援助，通过中非医疗专家视频连线同非方分享抗疫经验。中国政府援助刚果（金）的抗疫物资犹如及时雨缓解刚方急需，在刚中资企业积极履行社会责任、慷慨解囊提供援助支持，中方援助的卢本巴西综合医院在疫情期间顺利完工并成为刚应对新冠肺炎疫情的定点医院，中国援刚医疗队坚守岗位，在刚侨团组织踊跃出资出力，共同帮助刚方抗击疫情。刚政府和人民一再感谢中方雪中送炭，纷纷表示中国在刚抗击疫情的困难时刻率先伸出援手，为刚开展抗疫工作作出重要贡献，也让刚人民看到战胜疫情的希望。

刚果（金）政府近期宣布进入国家紧急状态，采取封国、封城等应对措施，但疫情仍在蔓延，特别是刚首都金沙萨人口密集，感染人数和风险不断上升，刚方多次表达希学习借鉴中方防控经验，邀请中方防控医疗专家赴刚指导。在此背景下，中国急刚方之所急，应刚方之所需，紧急选派来自河北省的公共卫生专家赴刚指导疫情防控。这支英雄团队将一并送去对刚援助物资，指导刚方一线防控，培训当地医护人员，对话刚社区民众，为当地华侨华人提供咨询建议，并通过视频连线指导周边部分国家防控工作，为地区国家抗击疫情贡献中国智慧、中国力量。

积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。中国和非洲从来都是休戚与共的命运共同体，中国向刚果（金）等非洲国家派遣医疗专家组，是大国责任的体现、是大国担当的书写、是大国情怀的彰显。疫情无情人有情,众志成城定可胜。在中国、非洲和国际社会一道努力下，这场全球疫情防控阻击战终将取得胜利。

（作者系国际问题观察员）

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