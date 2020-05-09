习近平同朝鲜劳动党委员长金正恩互致口信

新华社北京5月9日电 5月9日，中共中央总书记、国家主席习近平向朝鲜劳动党委员长、朝鲜国务委员会委员长金正恩致复谢口信。习近平表示，很高兴收悉委员长同志热情友好的口信。今年2月，委员长同志曾就防控新冠肺炎疫情向我致慰问信并向中方提供支持，这充分体现了委员长同志以及朝鲜党、政府、人民对我以及中国党、政府、人民的深情厚谊，生动诠释了中朝传统友谊的牢固根基和强大生命力。我对此深表感谢并予以高度评价。

习近平指出，新冠肺炎疫情发生后，在中共中央坚强领导和各方面大力支持下，经过艰苦卓绝努力，中国疫情防控工作取得重大战略成果。我也很关心朝鲜疫情防控情况和朝鲜人民身体健康。委员长同志带领朝鲜党和人民采取了一系列防疫举措并取得积极成效，我感到欣慰和高兴。中方愿同朝方加强抗疫合作，并根据朝方需要提供力所能及的支持。相信在中朝双方以及国际社会的共同努力下，一定能够取得这场抗疫斗争的最终胜利。

习近平表示，我高度重视发展中朝关系，愿同委员长同志一道，指导两党两国有关部门落实好双方重要共识，加强战略沟通，深化交流合作，推动新时代中朝关系不断向前发展，造福两国和两国人民，为地区和平稳定和发展繁荣作出积极贡献。

5月7日，金正恩向习近平致口信，高度评价并祝贺习近平总书记领导中国党和人民在前所未有的新冠肺炎疫情防控阻击战中取得辉煌成就和巨大胜利，表示坚信在习近平总书记的领导下，中国共产党和中国人民一定能够不断巩固扩大战果，取得最后胜利。希望习近平总书记同志保重身体，并向中国共产党全体党员致以战斗问候，祝愿朝中两党关系日益密切、健康发展。

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