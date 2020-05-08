APEC将加强经贸合作应对疫情

亚太经合组织（APEC）成员贸易部长5日发表声明，表示将加强经贸领域合作，以应对新冠肺炎疫情影响。

声明说，APEC成员将合作促进药品、医疗用品和设备、农产品、食品等基本物资和服务的跨境流动，以最大限度减少对全球供应链的干扰；确保贸易联系保持开放；在不影响防疫措施的前提下促进必要的人员跨境流动；密切合作以消除不必要的贸易壁垒。

声明鼓励各经济体采取措施加速经济复苏，并表示将建立一种协调方式，收集和分享包括短期经济刺激和长期经济复苏举措在内的政策和措施。声明还表示，为减轻疫情冲击并推动未来经济增长，各经济体应利用数字经济和技术带来的机遇，促进无缝对接国际业务和跨境贸易。

（据新华社吉隆坡电 记者林昊）

国际劳工组织呼吁建立世界劳动市场“更好的常态”

国际劳工组织总干事盖伊·赖德近日发表评论文章，呼吁解决新冠肺炎疫情暴露出的世界劳动市场存在的不公正现象，建立世界劳动市场“更好的常态”。

他说，此次疫情让世界劳动市场中不稳定、不公平的现象凸显出来。世界有六成劳动者以非正规经济为生，但非正规经济在疫情中遭到严重破坏，导致世界粮食计划署对即将可能到来的大饥荒发出警告。

他指出，新冠肺炎疫情凸显在此期间仍坚守岗位的人总是不可或缺，比如清洁工、超市收银员、运输人员等，但他们通常不为人所知、不被考虑、被低估，甚至会被忽视。加强对这些人工作和尊严的保障，是世界各国未来肩负的责任。他说，虽然新冠肺炎疫情尚未结束，人们普遍认为，疫情结束后等待我们的是社会组织方式和工作方式的“新常态”。

（据新华社日内瓦电 记者陈俊侠）

美财政部二季度计划发债近3万亿美元

美国财政部近日表示，今年第二季度，计划发行2.999万亿美元私人持有的可流通净债务，规模高于此前预期，创单季最高纪录。二季度发债规模大幅增加主要受新冠肺炎疫情影响。美国国会出台多项法案加大对个人和企业的援助，导致财政开支猛增，而延长纳税申报期限则导致政府财政收入出现变化。

财政部还预计，第三季度发债规模将达6770亿美元。这意味着今年4至9月，财政部借款总额将达到创纪录的约3.7万亿美元。财政部一季度借款总额为4770亿美元。

由于疫情对美国经济重创仍在持续，美国政府和国会考虑继续增加支出。美国国会预算办公室预计，2020财年（2019年10月1日至2020年9月30日）联邦预算赤字将达创纪录的3.7万亿美元。

（据新华社华盛顿5月4日电 记者许缘、高攀）

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 17 版）

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