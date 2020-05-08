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“风雨过后总会有彩虹”（全球抗疫进行时）

本报驻英国记者  强  薇

2020年05月08日05:25  来源：人民网－人民日报
 

　　最近，英国许多家庭的窗户挂上了绘有彩虹的图画，不少画作下面还留有孩子稚嫩的笔迹：“谢谢医护人员。”

　　在抗击新冠肺炎疫情中，英国不少医护人员奔赴抗疫一线。为了表达对他们的敬意，英国民众鼓励孩子们创作带有彩虹的画作，贴在窗户上。5岁的布莱恩说，他画彩虹是为了感谢医生和护士。不少人认为，彩虹能让路过的人们感到温暖，给疫情下的生活增添一抹亮色。

　　英国大街小巷许多窗户上的彩虹画作已成为一道道美丽的风景线。布莱恩的母亲告诉记者，让孩子创作带有彩虹元素的绘画，既可以表达全家对医护人员的支持，也是让孩子保持创造力、释放精力的好方法。一些家庭还采用了其他方式创作：有的孩子将塑料瓶涂上彩色，拼成彩虹；有些家庭甚至把房子外观刷上彩虹一样的多色油漆；一个名叫阿比盖尔的英国女孩，为她家附近的医院和养老院画了数百幅彩虹图画，被人称为“彩虹女孩”。

　　彩虹画作起源于社交媒体的呼吁。随着疫情蔓延，英国在多地兴建了“方舱医院”。其中，位于伦敦的南丁格尔临时医院最早投入建设。随后有人在社交媒体上发布消息称，政府在征集孩子们的彩虹画作，用来装饰南丁格尔临时医院。这一消息迅速获得小朋友们的支持。虽然政府之后表示没有此项安排，家长们还是纷纷将“彩虹”贴在窗户上，以此表示对医护人员的支持和感谢。

　　目前，英国疫情形势依然严峻，面临核酸检测能力不足、医护人员缺少个人防护用品等挑战，超过2万名感染者死亡。“禁足令”给人们生活、国家经济造成严重冲击。

　　英国《快报》称，彩虹画作象征着“风雨过后总会有彩虹”，提醒人们保持乐观态度，因为阳光终有从乌云中照射出来的那一刻。南丁格尔临时医院也表示，虽然无法接收实体画作，但仍然希望人们将画作分享在社交媒体上，以此相互鼓励，传递温暖和希望。

　　（本报伦敦5月7日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年05月08日 16 版）
(责编：冯粒、岳弘彬)
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