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王毅同斯洛伐克外长科尔乔克通电话

2020年05月07日16:44  来源：新华网
 

　　新华社北京5月7日电 5月6日，国务委员兼外交部长王毅应约同斯洛伐克外长科尔乔克通电话。

　　王毅表示，中国和斯洛伐克相距遥远、国情不同，但两国人民有着传统友好，值得珍惜弘扬。中方赞赏斯新政府将发展对华关系作为外交优先方向，祝愿斯新政府带领斯人民走出一条符合本国国情的成功之路，愿在相互尊重和平等互利基础上同斯方深化各领域合作，开展治国理政经验交流。中国始终维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，始终坚持多边主义，反对单边行径，愿同斯加强在国际事务中的协调与合作。

　　王毅表示，疫情对世界经济造成重大冲击，各国均面临复工复产、恢复经济发展的重要任务。中方愿同斯方一道，积极开展联防联控，在严格防止疫情反弹前提下，有序恢复正常经贸往来，并共同维护多边贸易体制，推动建设开放型世界经济。

　　王毅指出，中国最早向世卫组织报告了疫情，体现了中国的负责任态度，但最早报告并不等于就是病毒源头。病毒溯源问题应交由专业人士，在全球范围内进行不受政治干扰的研究。在这个科学问题上，任何政治操弄都是苍白无力的。

　　王毅说，疫情发生以来，中国已经向150多个国家以及若干国际组织提供了急需的医疗物资援助。这种帮助没有任何附加条件，没有任何地缘政治考量，体现的是中国的大国责任担当、人道主义情怀和对人类命运共同体理念的积极践行。世间自有公理正义，事实终将战胜谎言。人类就是在不断克服各种病毒中发展壮大起来的，这次也终将战胜新冠病毒并以此为契机，加强全球公共卫生体系，提高公共卫生治理能力。

　　科尔乔克表示，斯中两国有着传统友好，双边合作潜力巨大，斯洛伐克新政府始终奉行一个中国政策，将发展对华关系、深化双方合作作为斯外交政策的优先方向。作为欧盟成员，斯坚定支持多边主义，视中国为国际舞台上的重要合作伙伴，愿在国际事务中加强同中方的协调合作。斯方感谢中方为斯抗疫及时提供帮助，期待同中方加强沟通协调，共同应对疫情给两国经济造成的冲击。斯方同意病毒溯源问题是个科学问题，应当交给专业人士去研究。

(责编：于洋、刘洁妍)
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