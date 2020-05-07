新华社华盛顿5月6日电 （美国经济笔记）疫情未见下行，复工与抗疫能否兼得

新华社记者熊茂伶 高攀

在美国新冠疫情未见明显下行趋势之际，多个州日前开始逐步复工复产。重启经济对疫情防控有何影响？复工与抗疫能否兼得？相关问题引发热议。

4月下旬，美国数十个州陆续出台复工计划，佐治亚州、南卡罗来纳州、得克萨斯州等已率先允许部分非必要商店恢复运营。例如，佐治亚州日前宣布，健身房、理发店、保龄球馆等可在遵循保持社交距离准则的情况下营业。

美国总统特朗普5日表示，美国不能在未来五年都处于封锁状态，尽管疫情可能再次暴发，美国仍须重启经济，且须尽快重启。他还在福克斯新闻台举行的远程选民见面会中指责有些州复工复产不够迅速。

部分美国媒体分析认为，特朗普政府急于复工复产，目的在于挽救经济、服务大选。

受疫情冲击，美国经济大幅萎缩，失业人数激增。因疫情导致经济大面积“停摆”，今年一季度美国经济下滑4.8%，创国际金融危机以来最大降幅。过去六周，美国首次申请失业救济人数累计已突破3000万。

美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院日前发布的复工模型测算显示，5月和6月期间，部分复工情形下，美国将挽救约440万个工作岗位；完全复工情形下，可避免1800多万新增失业。

不过，有专家认为，尽管美国部分地区新增确诊和死亡病例有所下降，但整体而言疫情持续蔓延，未见明显下行趋势，在这种情况下急于重启经济活动，可能带来疫情二次暴发风险。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇在接受有线电视新闻网采访时表示，在控制疫情和减少经济损失之间平衡是一个非常困难的选择，贸然放松管制措施可能导致有些地方感染人数激增，后果非常危险。

《纽约时报》日前刊文称，过去数周，美国一直在采取行动减缓病毒传播，但重新开放经济将造成疫情恶化。

印第安纳州鲍尔州立大学商业与经济研究中心主任迈克尔·希克斯对新华社记者表示，目前的证据仍支持各州政府继续实行严格“居家令”措施，贸然复工复产可能引发的第二波疫情或将给经济带来沉重打击。

不少公共卫生专家认为，在缺乏全国范围内大规模检测和追踪密切接触者措施的情况下，各州复工复产也显盲目。福奇日前表示，美国需大幅提高检测能力，才能安全复工复产。

一方面，不少美国民众对复工复产持怀疑态度；另一方面，随着疫情带来的经济代价日益显著，也有不少美国民众要求尽快复工复产。

美国哥伦比亚大学经济学教授杰弗里·萨克斯在接受新华社记者书面采访时说，目前美国的情况糟糕而混乱，联邦政府缺乏领导力，缺乏国家层面遏制疫情的战略，也没有可靠的经济复苏战略。

萨克斯认为，一季度美国经济数据仅反映了3月最后几天封锁措施的影响，随着疫情持续，美国二季度经济萎缩程度将明显加深。（参与记者：谭晶晶）

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