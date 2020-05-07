“拉中贸易具备充足韧性应对挑战”

随着中拉经贸关系不断深化，越来越多的中国企业到拉美国家投资兴业，为当地创造了大量就业岗位，也为地区经济注入活力。图为在一家中企收购的巴西农产品贸易公司，当地工作人员刚刚检查完玉米储存仓。

本报记者 李晓骁摄

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在共抗疫情的过程中，中拉双方贸易需求依然旺盛。作为资源密集型出口地区，拉美的大宗商品对华出口仍表现抢眼。分析认为，中拉经济互补性强，双方贸易长期向好的基本面没有变，未来合作空间依然广阔。

据中国海关总署日前发布的2020年第一季度货物贸易进出口数据，中国与拉美地区货物贸易总额达到4772.2亿元人民币，受疫情影响比去年同期有所下滑。专家认为，中国与拉美间的贸易关系有足够韧性，随着中国疫情防控取得重大战略成果，拉美国家相继复工复产，中拉经贸合作将迎来更大增长空间。

“跨境电商贸易增长潜力持续释放”

“在这个特殊的时刻，与你所爱一同享受美好的红虾时光。快来拼多多抢购您的阿根廷大红虾！”日前，阿根廷驻上海总领事奥帕罗变身网络主播，亲自下场向近6亿中国用户直播带货，盛情邀请中国消费者拼购阿根廷红虾。

疫情期间，中拉跨境电商业务继续保持增长势头。车厘子、蓝莓、鳄梨、藜麦……越来越多的拉美优质产品登陆中国超市和电商平台，极大丰富中国老百姓的“菜篮子”，拉美人民的“钱袋子”也鼓了起来。

圣阿尔贝托咖啡是哥伦比亚最著名的咖啡品牌之一。企业负责人古斯塔沃·维洛塔表示：“我们正在与天猫平台洽谈合作。电子商务为哥伦比亚咖啡企业提供了一个广阔平台。非常期待中国的消费者能够享受到哥伦比亚的优质咖啡。”

智利外交部主管国际经济事务的副部长罗德里戈·亚涅斯表示，随着电子商务平台的蓬勃发展，中国消费者购买生鲜产品的方式发生重大变化，“跨境电商为智利提供绝佳机会，可以为中国消费者提供更多智利产品”。

中国电商平台为拉美民众保障身体健康和生命安全作出贡献。疫情期间，拉美民众对个人防护用品的需求出现大幅增长。今年3月，速卖通巴西顾客口罩订单数量比上月增长500%。速卖通表示，该公司在平台上严格控制价格，并制定严格的卫生流程，保障员工和顾客健康。

中国还积极帮助拉美企业开拓外销之路。日前，中国—拉美（墨西哥）国际贸易数字展览会举行。来自墨西哥、巴拿马、哥斯达黎加等10多个拉美国家的5000多家采购商观展，通过大数据为企业提供在线洽谈机会和精准配对服务。巴西金融科技公司EBANX全球贸易总监杰奎琳·巴岑表示：“中国经济正逐步恢复增长，拉中跨境电商贸易增长潜力持续释放。”

“中国经济高质量发展对拉美至关重要”

在共抗疫情的过程中，拉美国家普遍面临出口压力，中国作为拉美最重要贸易伙伴，将为拉美走出困境提供机遇。据拉加经委会统计，中拉双边贸易已突破3000亿美元。作为资源密集型出口地区，拉美地区各类农矿产品的对华出口贸易依然表现抢眼。

据统计，今年一季度，巴西同中国的双边贸易顺差为43.3亿美元，远高于2019年同期的29.6亿美元，占巴贸易顺差的77.9%。巴西农业及畜牧业联合会的数据显示，第一季度巴西向中国出口大豆约1600万吨，同比增长17%；对华鸡肉出口额同比增长55%，牛肉对华出口额猛增124.7%。

中国是智利主要出口市场，占出口总额的28%。今年一季度，智利对华出口额为60.17亿美元，同比增长7%。1—2月份，智利对华出口车厘子16.1万吨，同比增长26%。此外，智利仍是中国精炼铜的最大供应国。3月份，中国从智利进口精炼铜9.4万吨，同比上升16.2%。

巴西农业部长特雷莎·克里斯蒂娜表示，尽管疫情蔓延，全国农业生产将正常进行。巴农业部主管贸易和国际关系的副部长奥兰多·里贝罗指出，中国已持续多年成为巴西最大的贸易伙伴。巴西期待扩大对中国的大豆、玉米、肉类等农产品出口。巴西相关行业也期待以此为契机扩大对华农产品出口份额。

智利驻华大使路易斯·施密特表示，智利的水果出口已完全正常化，中国对智利产品的需求强劲。智利经济学家安德烈斯·雷博耶多表示，在国际经贸环境面临严重挑战的背景下，智利与中国的自贸协定让两国经贸关系更加稳定，对智中两国产生积极影响。

联合国粮农组织拉丁美洲和加勒比地区代表胡利奥·贝德格表示，中国是拉美国家的重要贸易伙伴，“中国经济高质量发展对拉美至关重要”。

“双边经贸关系长期依然向好”

专家认为，随着中国抗疫取得重大战略成果，经济社会秩序加快恢复，中国将更多地参与拉美经济建设，在包括人工智能、自动化、医药科技和5G技术等方面，推动双边合作，中拉经贸合作将迎来新的增长期。

雷博耶多认为，过去十几年来，与中国经贸关系的不断深化为拉美国家创造了大量就业岗位，为地区经济提供了重要动能。“中国经济逐步恢复将有助于重振全球贸易，拉中贸易将获得增长新动能。”

“拉中经济互补性强，双边经贸关系长期依然向好。”拉加经委会执行秘书阿莉西亚·巴尔塞纳表示，“拉中贸易具备充足韧性应对挑战，未来有着广阔的发展空间。”

“中拉经贸互补性很大程度体现在‘双刚’。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明认为，拉美的大宗商品和农产品是中国的“刚需”，而中国市场对于拉美国家来说是“刚供”。随着中国消费升级，将让更多的拉美国家分享到中国的发展成果，为拉美地区创造更多的就业机会。“拉美广阔的发展前景也为中国提供机遇，5G通信、轨道交通等技术密集型产品合作是双方未来的趋势。”

巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多表示，抗击疫情让人们更加意识到构建人类命运共同体的重要性，共建“一带一路”将助力拉美地区经济从疫情中尽快复苏。

（本报里约热内卢5月6日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月07日 17 版）

(责编：冯粒、曹昆)