同心抗疫 友谊弥坚（大使随笔）

中喀、中非关系是经得起考验的，任何破坏企图都注定是徒劳的

在抗击新冠肺炎疫情的斗争中，中国与喀麦隆相互支持、通力合作，谱写了两国传统友谊的新篇章。

在中国抗击疫情的关键时刻，喀麦隆多次声援中国，令我们备感温暖与鼓舞。比亚总统致信习近平主席，对中国政府和人民英勇抗击疫情表示慰问与支持。喀对外关系部长、公共卫生部长等高官多次对中国抗疫举措和国际合作精神表示赞赏，愿同中方加强合作、同心抗疫。喀各界友人也自发制作视频，为武汉加油，为中国加油。

1月30日，喀麦隆在湖北留学生帕维勒确诊感染新冠肺炎。中方及时向喀方介绍帕维勒的治疗情况，并采取多种措施保障喀在中国侨民的健康和安全。中国驻喀麦隆大使馆第一时间发布帕维勒接受治疗及痊愈出院的消息，还同喀在华留学生家长建立沟通机制。喀最大报纸《论坛报》转载了《人民日报》刊登的帕维勒接受采访的文章。喀网友纷纷留言，对中方给予其精心治疗和照顾表示感谢。学生家长们表示，相信他们的子女在中国能够平安渡过疫情难关，并对中方的关怀和支持表示感谢。

喀麦隆3月6日确诊自欧洲输入的首例新冠肺炎病例，目前疫情形势日益严峻。中国对喀方采取的一系列抗疫举措给予支持，在国内仍面临“外防输入、内防反弹”艰巨任务的情况下，积极同喀方开展疫情防控合作。3月18日，中国同非洲国家新冠肺炎疫情防控专家视频会议顺利举行，与会喀方专家对中方毫无保留分享抗疫经验表示高度赞赏。中国援喀抗疫物资极大缓解了喀医疗防护物资短缺状况。中方还为喀在华采购抗疫物资提供协助。中资机构、企业和侨团等也行动起来，向喀捐资捐物，为抗疫贡献力量。

喀麦隆政府和人民对中国的抗疫壮举和开放合作精神看在眼里，记在心上。面对美西方一些政客和媒体等抹黑中国的言论，喀方始终保持警惕，不予认同。近日，美西方又炒作所谓在华非洲人受“歧视”问题。喀方对此明确表示，中国抗疫举措及取得的成绩为世界各国应对疫情树立了榜样。喀方理解中方必须采取必要措施防止疫情反弹，知晓有关举措一视同仁，不存在差别对待等问题，也没有收到喀侨民反映在华受到歧视的报告。中喀、中非关系是经得起考验的，任何破坏企图都注定是徒劳的。喀知名记者、网络大V等也纷纷撰文，介绍事件真相，指出不应盲从一些美西方政客、媒体的煽动。

新冠病毒是全人类共同的敌人，没有国界，不区分种族。各国只有团结合作，同舟共济，才能最终战胜疫情。中国将继续同喀麦隆同心协力，共迎挑战，携手构建更加紧密的中非命运共同体。

（作者为中国驻喀麦隆大使）

《 人民日报 》（ 2020年05月07日 03 版）

(责编：冯粒、曹昆)