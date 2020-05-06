世卫组织驻华代表：相信中国开展新冠病毒动物来源研究的能力

新华社北京5月5日电（记者伍岳）世界卫生组织驻华代表高力博士5日在接受新华社记者专访时表示，世卫组织了解中国正在开展一系列针对新冠病毒动物来源的研究，相信中国的研究能力。

高力说，今年2月，世卫组织和中国共同确定了关于新冠病毒需进一步研究的知识领域，包括病毒的动物来源问题，中国针对这些问题的研究对于将来预防类似传染病的暴发至关重要。

世卫组织1日宣布，突发事件委员会一致同意目前新冠肺炎疫情仍然构成“国际关注的突发公共卫生事件”，并建议世卫组织与世界动物卫生组织、联合国粮农组织以及成员国开展科研合作，查明新冠病毒动物来源。

高力表示，截至目前，所有可获得的证据表明该病毒源于自然界，并非人为操纵或合成。“许多研究人员已经在研究该病毒的基因组特征，并发现了不支持该病毒来源于实验室的证据。”

他表示，世卫组织愿应中国政府邀请参与新冠病毒动物来源的研究。

针对一些国家质疑中国隐瞒疫情实情，高力表示，1月3日起，世卫组织同中国就疫情的严重程度、传播动力学、持续性人际传播的可能性、临床病程和治疗效果等问题持续进行技术沟通，并根据《国际卫生条例》规定向国际社会进行了详尽通报。

“这其中包括了抗击新冠肺炎过程中的重要里程碑，例如病毒的早期鉴定和1月12日的基因序列共享。”高力说。世卫组织曾多次表示，中国检测新冠病毒基因序列时间之短是创纪录的。

高力积极评价中方为研发新冠肺炎疫苗和相关疗法所做的努力，以及中国通过双多边渠道为卫生资源相对不足的国家提供疫情防控专业技术、诊断工具与设备等方面支持。

当前，中国抗击新冠肺炎疫情已度过最困难时期，但保持疫情防控成果、防止疫情反弹的任务繁重。高力表示，世卫组织将继续就应对新冠肺炎疫情与中国密切合作，并与中国一道推进包括儿童常规疫苗接种、慢性疾病照护在内的其他重要健康议题。

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