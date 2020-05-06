正如人民日报与《经理报》合作刊发的专版文章所言，只有共同努力，才能战胜病魔。目前，新冠肺炎疫情仍在全球多点蔓延，中国就疫情防控与多国展开交流合作，体现了负责任大国的担当。病毒没有国界，各国应更加紧密合作，防止疫情蔓延，守护人民健康安全。

——泰国新冠肺炎疫情应对管理中心发言人塔威信

病毒是人类的共同敌人，我们应当团结一致、共同应对。此次与人民日报合作刊发的专版展示了中国与世界各国携手抗疫的努力。

——埃及《消息报》外交及阿拉伯事务部主任侯萨姆

从人民日报与《24小时太阳报》合作刊发的专版文章中，我看到了意大利和中国携手抗疫的鲜活故事和深厚友情。相信读者也能看到中国与世界各国携手抗疫所展现的合作精神和大国担当。

——意大利新丝路促进会会长弗朗切斯科·马林焦

疫情发生以来，中国向非洲提供了医用防护物资等方面的帮助，中国医疗队也向非洲人民伸出援手。人民日报关于疫情的报道对编辑和读者很有吸引力，也让我们看到非中人民间的友好情谊。

——刚果（金）《精英论坛报》总编辑何塞·那威

人民日报有关韩中合作抗疫的文章让韩国读者产生共鸣，也让他们更加深入了解中国在疫情防控和国际合作方面的努力。韩国年轻人十分关注中国的科技发展，有关中国北斗卫星导航系统助力疫情防控的文章受到许多年轻读者的欢迎。

——韩国《每日经济新闻》市场营销局局长金韩钟

与人民日报合作刊发的文章帮助俄罗斯读者了解中国疫情防控取得的积极成效。当前，世界各国应积极扩大合作，共同应对危机。

——《俄罗斯报》编辑塔季娅娜·巴杰涅娃

人民日报关于新冠肺炎疫情的报道是坦桑尼亚读者全面客观了解疫情形势的重要渠道，也传递出中国同世界各国团结合作抗击疫情的决心。中国正在积极与各国尤其是广大发展中国家交流疫情防控经验，相信这些经验会切实帮助到我们。

——坦桑尼亚《卫报》发行负责人詹姆斯·卡平加

人民日报与我们合作刊发的文章全面介绍中国抗击疫情的情况，提振了世界各国共同抗疫的信心。希望国际社会合作应对疫情，携手战胜这一人类共同的敌人。

——波兰《论坛报》编辑格拉菲克

目前，整个国际社会都面临着疫情挑战。人民日报与《理性报》合作刊发的专版，全面介绍了中国在加强抗击疫情国际合作方面采取的具体行动和举措，使西班牙读者更好地了解了中国为推动国际社会携手抗疫所作出的贡献。

——西班牙智库“知华讲堂”专家恩里克·凡胡尔

人民日报全面介绍中国在抗击疫情方面的国际合作，向墨西哥读者提供了真实客观的信息。中国积极推动复工复产、加快恢复生产生活秩序等方面的文章，让墨民众对中国为维护全球供应链稳定所做出的努力有了深入了解。

——墨西哥《每日报》国际版主编玛尔塞拉·阿达玛

人民日报与《比勒陀利亚新闻报》合作刊发的专版，介绍了中国与世界各国的抗疫合作，对我们很有启发。国际社会应团结一致应对疫情，非洲和中国也应加强合作。希望有更多介绍中国抗疫经验的文章定期出现在南非各大报纸上。

——南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃

（本报记者孙广勇、周輖、韩硕、李志伟、马菲、屈佩、吕强、于洋、姜波、刘旭霞、万宇采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年05月06日 17 版）

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