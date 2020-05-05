工商银行悉尼分行落实“春融行动”稳外资稳外贸 助力当地抗击疫情

人民网悉尼5月4日电 （王泉骄）澳大利亚联邦储备银行近日发表声明称，受新冠肺炎疫情及相关限制措施的冲击，澳大利亚经济可能会经历大萧条以来的最严重衰退。澳联储行长菲利普·洛威指出，未来几个月是澳大利亚经济最为艰难的时期。银行业作为持续运营行业，在配合政府稳定经济和帮助客户渡过难关方面扮演着重要角色。

作为在澳中资银行之一，工商银行悉尼分行在保障自身员工安全及业务稳定运营外，加大对重点客户的关注和支持，提供信贷及一揽子金融服务支持。其中，新推出的“工行悉尼贸融直通车”产品开通了贸易融资绿色通道，通过优惠利率和优质服务，为中澳贸易往来密切的本地客户提供支持，优先服务矿产、羊毛等急需复工复产的澳优质原材料企业。

随着国内复工复产，工商银行悉尼分行积极响应总行的“春融行动”，稳外资稳外贸。澳大利亚一羊毛出口商的出口地主要集中在中国，因国内复工复产，客户订单迅速回升，该行安排专人对接服务，第一时间处理单据及保兑和融资业务，保证了江苏、浙江一带纺织企业的原材料供应。自3月初以来，该行为境内外中资金融机构提供超过120亿美元低成本外汇资金，累积为国内外客户提供贸易融资资金达22亿美元，一方面有力支持本地出口企业，另一方面保障国内企业复工复产原材料的供应。

在疫情之初，工商银行悉尼分行在第一时间参与到澳银行业的整体战“疫”中，帮助当地社区抗疫。该行出台了免除客户汇划慈善捐款及防疫汇款手续费的措施，做好特殊时期跨境金融服务，确保防疫用途的跨境款项及时快速安全结算。此外，银行与当地贸促会、商会、商贸企业和物流企业进行对接，推介国内基本生活物资和民生物资，近期帮助中澳企业促成了价值2000万人民币的民生物资采购。在得知在澳留学生医疗物资紧缺后，他们主动联系驻澳大使馆和悉尼总领馆，捐赠了第一批爱心口罩。

谈及内部如何应对疫情，工商银行悉尼分行表示，银行启动了紧急办公场所和远程办公，减少线下触点，提供线上及远程服务，保持和客户的接触。同时，在办公场所加强进出人员管控，做好体温检测、身份验证和登记管理；加强消毒，合理安排现场办公人员，减少各类聚集和集体活动，并健全午餐和停车等后勤保障服务。

因本地员工占比超过 80%，该行在尊重本地员工文化习俗的前提下，建立起工作群组，及时更新疫情信息、分享防疫知识，提高大家对疫情的重视程度。此外，银行为员工配发口罩、消毒洗手液等防护用品，多次连线专家举办防疫讲座，不仅将爱心送给员工及其家属，还与当地华人社区共享讲座资源。

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