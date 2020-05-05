“树高千尺根深在沃土，你是大地给我万般呵护”“灾难面前，祖国永远为我们遮风挡雨”……连日来，越来越多在美中国留学生收到了来自祖国的“健康包”，一句句真挚的话语刷屏朋友圈。

美国新冠肺炎确诊病例累计超过110万，在美中国留学生的安全和健康令人牵挂。中国驻美国大使馆寄出的“健康包”里，除了口罩、中药、消毒湿巾、防疫手册外，还有一张印有二维码的爱心平安卡，扫码能看到中国驻美国大使崔天凯为留学生录制的暖心视频。

自4月初第一批中国援助在美留学生的“健康包”抵达华盛顿以来，中国驻美国大使馆工作人员迅速行动，只为安全高效地把“健康包”送到留学生手中。使馆在所辖领区制订了一个区别操作的分发方案：华盛顿特区及周边，由使馆工作人员自行分装“健康包”，由华人配送企业“熊猫外卖”点对点投递；东部各州，联系货运公司运输；西北部各州，通过美国联合包裹运送服务公司集中运送至各校学联，再由学联或学生团体分装，向学生分发。

“熊猫外卖”免费为华盛顿周边4000多名学生派送“健康包”。参与配送的凯瑟琳·梦露表示：“我以前在中国留学时，得到过很多中国朋友的关心帮助。回到美国后，有机会为中国朋友出力，感到特别开心！现在我们不能手拉手，但可以心连心。相信我们一起努力，一定能战胜疫情。”

在全球防疫物资短缺的情况下，收到祖国不远万里寄送的“健康包”，每一名中国留学生的心里都是暖暖的。高羽烨和李奇韦在华盛顿特区的加劳德特大学就读。收到大使馆送来的“健康包”后，高羽烨激动不已，泪水模糊了双眼。“我们真的很需要‘健康包’，感谢祖国对我们的关心和牵挂，”她借助手机表达：“有强大的祖国做后盾，我们很开心，也很自豪！”李奇韦在朋友圈晒出“健康包”，并写下了激动的话语。

在美国南卡罗来纳大学访学的中国教师鲁毅表示，在美国的中国留学生和访学人员很多，中国驻美国大使馆把祖国的关怀带给了大家，“我们真真切切感受到来自祖国的温暖”。

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2020年05月05日 03 版）

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