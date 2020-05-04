站稳人民立场，投身强国伟业！海归青年热议总书记五四寄语！
2020年05月04日14:16 来源：欧美同学会
在五四青年节到来之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平代表党中央，向全国各族青年致以节日的祝贺和诚挚的问候！
习近平指出，青春由磨砺而出彩，人生因奋斗而升华。面对突如其来的新冠肺炎疫情，全国各族青年积极响应党的号召，踊跃投身疫情防控人民战争、总体战、阻击战，不畏艰险、冲锋在前、真情奉献，展现了当代中国青年的担当精神，赢得了党和人民高度赞誉。我为你们感到骄傲！
习近平强调，今年是决胜全面小康、决战脱贫攻坚的收官之年，也是实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇之年。新时代中国青年要继承和发扬五四精神，坚定理想信念，站稳人民立场，练就过硬本领，投身强国伟业，始终保持艰苦奋斗的前进姿态，同亿万人民一道，在实现中华民族伟大复兴中国梦的新长征路上奋勇搏击。
习近平指出，各级党委和政府、各级领导干部以及全社会都要关心青年成长，支持广大青年建功立业。共青团要肩负起党赋予的光荣职责，团结带领广大团员青年为新时代党和国家事业发展作出新的更大的贡献。
五四青年节到来之际，习近平总书记给全国青年送出这份寄语。广大留学人员备受鼓舞和振奋，纷纷给欧美君发来感言，让我们来听听他们的心声：
在中国，”留学“和“报国”这两个词汇在一开始就被紧密的联系在一起，赋予了其救亡图存的神圣使命。我的母校清华大学是中国近代史上著名的留美预备学堂。一百多年来，数以百万计学有所成的留学人员，用留学期间掌握的知识和技能，极大地推动了中国近现代化进程。特别是在中国共产党的领导和号召下，一代又一代留学人员满腔热情地怀揣爱国报国志向，践行民族复兴的伟大梦想，留学报国已经成为流淌在他们血液里的神圣使命和理想信念。
党的十八大以来，中国日益走近世界舞台的中央，留学工作承担的使命更为重大。习近平总书记曾经对留学人员寄语“在亿万中国人民前行的伟大征程上，广大留学人员创新正当其时、圆梦适得其势。广大留学人员要把爱国之情、强国之志、报国之行统一起来，把自己的梦想融入人民实现中国梦的壮阔奋斗之中，把自己的名字写在中华民族伟大复兴的光辉史册之上。”通过总书记的寄语可以看到，我们正身处一个伟大的时代，当下是这一伟大时代的关键时刻，广大留学人员要顺应时代潮流，把握发展趋势，“积极投身创新创造实践，有敢为人先的锐气，有上下求索的执著，脚踏着祖国大地，胸怀着人民期盼，力争有所突破、有所发展、有所建树。”
通过创业实践，我对总书记的寄语有了更加深刻的理解，对留学报国有了更深层的认识，从”留学救国“走向“留学报国”直到现在的“留学强国”，我们在向一百多年来一代一代留学归国人员致敬，在为自己喝彩，在为中国加油！
——北京欧美同学会理事、北京华力必维科技股份有限公司创始人李晟
宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。五四精神辉煌百余载，也印刻着一代代归国留学青年为中华之崛起砥砺奋进的足迹。
新年伊始，面对突如其来的新冠肺炎疫情，上海市欧美同学会的广大青年会员联合海内外的青年学长们，积极行动起来，疫情之初便竭力从各方筹措抗疫物资，践行留学报国初心使命；充分发挥留学人员的智力优势，聚焦疫情防控与复工复产复市等中心工作，建诤言、献良策，为党委和政府决策提供参考；为准确地向海外传递武汉的抗疫信息，汇聚全国多地的欧美同学会青委会学长以及还在海外留学的中国学生力量，发挥语言优势，译配十国语言版《武汉莫慌，我们等你！》短视频，全网向海外发布，让更多外国友人看到了中国众志成城、抗击疫情的信心和决心，消除误会，传递友爱，发挥了民间外交生力军作用。
新的形势下，中华民族伟大复兴中国梦的新长征更需要广大青年学长们坚定信心，不负韶华，以实际行动创造美好未来。青年工作委员会将继续积极凝聚和引领广大青年海归学子发扬五四爱国精神，勇于探索，实干创新，用坚定信心、过硬本领，在留学报国之路上迈出新时代青年学子的步伐，书写属于中国新青年的传奇。
——上海市欧美同学会副会长、青年工作委员会主任 于兵
新冠肺炎疫情是2020年第一季度最热门的话题。在过去的4个月时间里，我们从对新冠肺炎一无所知到对外输出抗疫经验，从全球疫情中心到有序复工复产……抗疫让我再一次感受到了中华儿女在大是大非、大灾大难面前的民族荣辱、团结一致、众志成城，也让我深深的体会到，日益强大的中国在面对突发情况时的镇定从容与将人民的切身利益永远放在第一位的决心。
作为能源企业，我们承担着重庆相关防疫公务车辆、公交运输车辆的油、气保障工作，同时也为附近居民的基本物资采购提供着保障。自一月下旬以来，我们便在各加油加气站便民超市增加了米面粮油等物资，在公共区域设置消毒测温点，同时提供免费的一次性口罩。此外，我们通过自身渠道历尽艰辛，在抗疫物资短缺的情况下购得价值十万元的医用防疫耗材捐赠给青少年发展基金会，包括1万个医用外科口罩、200盒二氧化氯消毒片、8桶10公斤装消毒液、1700个护目镜，以帮助在抗疫一线的青年医务工作者和志愿者。
青春是最美好的年华，青年是最激昂的力量。我们要时刻牢记总书记的嘱托，努力在为人民服务中茁壮成长、在艰苦奋斗中砥砺意志品质、在实践中增长工作本领，将自己的人生价值与祖国的命运紧紧的联系在一起，哪里需要，我们就在哪里，将青春的光彩挥洒在党和人民最需要的地方。
五四青年节是一种文化符号。其象征意义主要是对国家命运的担当，对社会问题的破解，对各行各业的唤醒。今年在新冠肺炎疫情防控工作进入关键阶段时，作为青年海归创业者，我积极开展企业各项复工复产及疫情防控工作，为员工持续安全健康保驾护航。结合企业实际，稳步推进复工复产、有序恢复生产经营。弘扬伟大的五四精神，从行动出发，从社会担当做起。
——福建省留学生同学会青年工作委员会执行主任、石狮市留学人员暨归国创业人员联谊会创会会长姚道锡
学习总书记的五四寄语，有很多感受，先用时间轴说话吧。
微信弹出公益部陈韵竹部长的信息：我一直在盯着口罩的发货情况，预计早上8点出货，可以发往湖北恩施。
微信弹出会员部李绍铎部长的信息：我们发动了爱心会员收集口罩渠道，目前已联系印度、加拿大的口罩供应商，我将继续核实厂商资质。
微信弹出副秘书长费文明的信息：我的归国日期被迫延迟，具体时间未定，青委会有什么事我们远程联系，势必完成任务。
微信弹出宣传部孙昊辰部长信息：宣传部拟组织广大归国留学生学长代表在线学习习近平总书记针对疫情的重要讲话指示精神，妥否？
微信弹出副秘书长毛卓颖、秘书何慧文和企业部韩玮部长发来的群消息:我们正在拍摄海外留学生防疫指南小视频，学长们演技一流哦。
微信弹出会员部上官部长乐奇部长和戴慧副部长的群消息：我们将组织线上招聘活动，为在海外的留学生提前普及求职小知识，同时也为他们提供一些匹配的岗位。
身为青委会秘书长的我，忍不住发了一条朋友圈：当我们加入江苏欧美同学会青年工作委员会的那一刻，我们的身份从一位归国留学生转换为服务广大留学人员的组织，在这个组织里，我们放弃了自己休闲放松的时间，把尽可能多的精力用在服务会员上；在这个组织里，我们放弃了自己的身份，不再是机关的干部、公司的高管、高校的管理者……我们都是会员最亲切、最信任的学长；在这个组织里，我们创造了一种新的留学生生态，当我们把正能量、关爱和服务提供给了我们的会员，他们作为受用者，同时也传递给更多的学长，幸运的是，经常有人跟我说，青委会很棒，你加入了吗？
是的，我加入了，谢谢和我一起加入青委会的学长，让我们一直用青春的力量，创造更多的青春生态，用实际行动践行青春使命。
“国家的希望在青年、民族的未来在青年"。如果说新民主主义革命时期的青年面对国破家亡、山河破碎，谱写了最感人、最悲壮的英雄赞歌；新中国建设时期的青年栉风沐雨、砥砺前行，磨砺出最热烈最真挚的生命华章，那么当代的我们，承载着中华民族伟大复兴的中国梦，又应当如何按照总书记的五四寄语，乘风破浪、披荆斩棘，弹奏出属于这个时代的最强音？！
习总书记在今年的五四寄语中指出：“青春由磨砺而出彩，人生因奋斗而升华。”
今天的山西，作为第一个疫情防控的交卷人，正在全力推进经济社会的发展。我们年轻的商务人，奋进路上的留学人员，有幸被时代选中，必将把我们的青春融入时代的主题，秉承着爱国、进步、民主、科学的“五四精神”，投身到新时代的生动实践中，做一个甘于奉献、敢于开拓和砥砺奋进的新时代青年，为建设转型综改示范区、能源革命排头兵、打造内陆地区对外开放新高地再添新功，让青春为两个一百年奋斗目标，为山西的高质量发展、高水平崛起、高标准保护、高品质生活焕发出更为绚丽的光彩。
海归青年要继续发扬五四精神，深刻把握好习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上提出的六点希望，肩负起新时代赋予的神圣使命，勇挑重担、攻坚克难、顽强拼搏，在自己所处的时代条件下谋划人生、创造历史，不辜负党的期望、人民期待、民族重托，奏响新时代的青春之歌。
——欧美同学会留意分会副会长、山西欧美同学会青年代表、山西省商务厅副厅长
王岫
在五四青年节到来之际，习近平总书记对我们青年人寄予了很大希望，他指出，青春由磨砺而出彩，人生因奋斗而升华。
今年的新冠肺炎疫情不仅是对中国人民的一次大考，同时更是对全国青年人一次大考。艰难困苦、玉汝于成。经过磨难成长起来的青年，更能经得起时代的考验。
在现在的国际形势下，中国更需要自己强，才能牢固地屹立于世界民族之林。我们青年一代不光要努力掌握好先进的理念和技术，更要勇于不断在磨难中成长、从磨难中奋起。作为海归的青年学长，对祖国母亲有很深的回报之情。我们需多发挥表率作用，扛住外界压力，担起责任不断团结更多爱国的优秀青年。
我们是新时代的中国青年，要牢记总书记嘱托，勇于在艰苦奋斗中净化灵魂、磨砺意志、坚定信念，以奋斗之我，拼搏出奋进中国的最美图景！
——欧美同学会留美青委会主任、北京电影学院客座教师、北京蔚道科技有限公司创始人郭蔚凌
又到五四青年节，习近平总书记对广大青年的关怀和鼓励让我感到无比温暖，尤其是在这特殊的2020年。今年不仅是实现全面脱贫的收官之年，也是实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇之年，虽然突如其来的新冠肺炎疫情给经济发展和国际关系都带来了不小的挑战，但危机并存，这何尝不是我辈青年积极担当、奋力图新、施展抱负的历史机遇之年。
回想十几年前，我奔赴位于洛杉矶的南加州大学求学深造，感恩国家对创新创业的大力支持，让我有机会在学成后归国创业，追逐自己的教育理想，将自己的教育创新理念实践于国内的中小学；感恩欧美同学会与母校的认可，让我有机会在欧美同学会和南加州大学北京校友会的平台上发光发热，发挥自身与国内外留学人员沟通的桥梁作用。无论是近几年来积极参与国内的教育扶贫事业，还是长期以来为青年留学人员的职业发展提供帮助，以及新冠肺炎疫情期间组织校友捐款在海外采购医疗物资援助国内抗疫前线，都源于自己希望将感恩传递的初心。初心不忘，作为一名教育领域的海归创业者，踏踏实实地将企业做大做强，并为我国的教育扶贫事业贡献力量将会是我今年的核心奋斗目标。
——欧美同学会留美分会理事，南加州大学北京校友会会长，教育创业者
薛舟
1919年5月，在民族危亡的紧急关头，万千优秀的青年挺身而出，英勇抗争，掀起了一场伟大的爱国主义运动。在这场斗争当中，正是他们燃烧的青春激情和坚定的理想信念，点亮了前行的道路。任凭时光荏苒，五四精神长久弥新。作为新时代的青年人，我们应当在中国共产党的领导下，继续发扬五四爱国精神，志存高远，肩负起时代赋予我们的重任。
——广东欧美同学会青年分会副会长、广州美术学院工艺美术学院教师方昕
五四运动爆发于民族危难之际，青年知识分子作为先锋，为拯救民族危亡、捍卫民族尊严、凝聚民族力量做出了重要贡献。现在，国家在疫情的影响下，经济与民生面临挑战。我们作为青年应再次挺身而出，做出我们力所能及的贡献。习近平总书记曾说过，综合国力的竞争，关键是人才的竞争。编程猫能做的贡献就是我们坚持用“好工具、好课程、好老师”培养未来创作者，为国家输送更多人工智能编程人才。
——广东欧美同学会青年分会副会长、编程猫商务副总监曾宇阳
黑龙江作为疫情复发地区之一，龙江青年及省内各归国人员积极响应中央及本省的疫情防控要求，以身作则，坚决配合防控指示，规避疫情的再次复发。省内的青年医护人员，不惧风雨，在一线冲锋。作为非医护专业的我们，也不忘在疫情期间提高专业技能，练就过硬的本领。
身为一名高校教师，疫情没有阻碍教师的责任。尽管暂停了实验，取消了学术出访。但我们没有间断对学生进行指导，对科研的探索。通过举办线上国际学术会议，维系学术交流。作为新时代科研工作者，我们努力在专业上夯实基础，为祖国实现“两个一百年”奋斗目标贡献力量。
——黑龙江省欧美同学会副会长、
哈尔滨工程大学青年教师、青年委员会委员
青年作为社会中最积极、最有生气的力量，不仅是国家和民族的财富，更是时代的主人翁。一百多年前，一群先进的青年人高举科学与民主的大旗，在神州大地上奔走呼告，拉开了中国民族伟大复兴的序幕。今天，作为新时代中国青年，我们在为全面建成小康社会、加快建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗！与祖国共成长已经深入我们的血液，成为我们不变的初心与使命；作为一名从事森林生态学研究的青年科研工作者，我深知探索未知的困苦繁难和任重道远。我将秉承初心，继续潜心钻研、攻坚克难，用青春和智慧让山更绿、水更清水，为实现“绿水青山就是金山银山”做出自己更大的贡献。
——福建师范大学留学生同学会理事、福建师范大学地理科学学院
教授、博导
留学期间，通过了解全球最先进技术明确了自己希望做产业转化的想法，确定了以科技，惠众生的使命，希望利用干细胞技术在骨关节炎，糖尿病，脑中风，肺纤维化等方向开发出干细胞药物。通过在海外留学和参加各类国际会议，和多个细胞治疗的国际组织建立密切联系，成为他们和中国的沟通桥梁，将国际标准进行中文化翻译，同时也把国内的情况总结并以英文发表从而让更多的科学家了解中国的进展。
越是出国，越是爱国，在海外6年多的求学和工作经历让我深刻的体会到这一点。我们在海外学习了创新的方法，就应该回到祖国把创新脚踏实地地做下去，我们在为中华民族的伟大复兴努力着，在这个宏伟的目标下，我们可以团结一批最富激情的创业者，用我们的智慧和勤劳，必然在创新领域能更快速的实现我们的目标。
——上海欧美同学会会员、澳大利亚墨尔本大学生物学博士、蒙纳士大学博士后 李一佳
中国在强大，留学回国后来到金融街教育公司，首先被它的愿景与使命所打动，既“为国家培养兼具全球视野和家国情怀的未来精英”。在这个大背景下，我们成立了“金融街留学”品牌，我们的定位“高端”，我想所谓的“高端”强调的是为每一个孩子申请到自己心仪的海外院校，甚至超过孩子和家长们的期盼，更高一层。但这仅仅是留学的第一步，“金融街留学”秉承“成功送出去、平安接回来”，整合金融街得天独厚的驻区机构企业资源，为每一个留学生归国成功就业提供丰厚的土壤。
习总书记的重要讲话强调了留学人员要“发挥作用”，使我深刻体会到从事国际教育工作的历史使命。也许，若干年后，我们对现在工作为之骄傲的成绩是通过我们的努力“送出去又接回来”了多少科学家亦或是多少企业家，这就是我理解的“家国情怀”。
——英国诺森比亚大学硕士、金融街教育投资有限公司金融街留学服务中心总经理冯若冰
青年有梦，诗酒趁年华。律师行业之路，是智慧伴随艰辛，也是汗水浇灌的希望。在这个需要终身学习的行业里，积累点滴，扎实律师生涯的基本功；不争朝夕，以每一个案件作为基础，培养全面的综合素养，积累行业广泛经验；在浪潮起伏的各种乱象中，稳定价值观念，对工作保持一份热爱，保留一份慎独的境界，在自我成长中，对行业、对社会贡献青年应有的正面能量。
——广东省欧美同学会青年分会副会长、北京市浩天信和（广州）律师事务所律师
“青春由磨砺而出彩，人生因奋斗而升华。”
深刻把握好习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上提出的六点希望，
(责编：刘叶婷、杨牧)
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