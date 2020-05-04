站稳人民立场，投身强国伟业！海归青年热议总书记五四寄语！

习近平总书记曾经对留学人员寄语“在亿万中国人民前行的伟大征程上，广大留学人员创新正当其时、圆梦适得其势。广大留学人员要把爱国之情、强国之志、报国之行统一起来，把自己的梦想融入人民实现中国梦的壮阔奋斗之中，把自己的名字写在中华民族伟大复兴的光辉史册之上。”

积极投身创新创造实践，有敢为人先的锐气，有上下求索的执著，脚踏着祖国大地，胸怀着人民期盼，力争有所突破、有所发展、有所建树。”