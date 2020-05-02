原标题：综述：国际疫情依然严峻 世卫维持最高警戒

新华社日内瓦5月1日电 综述：国际疫情依然严峻 世卫维持最高警戒

新华社记者刘曲

世界卫生组织1日宣布，鉴于当前全球新冠疫情形势，这场大流行病目前仍然构成“国际关注的突发公共卫生事件”，并提出了一系列应对疫情的更新建议。

疫情仍严峻

世卫组织突发事件委员会4月30日开会长达数小时，对全球新冠疫情现状展开讨论和评估。世卫组织5月1日宣布，该委员会一致同意新冠疫情目前仍然构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

3个月前的1月30日，世卫组织宣布新冠疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，发出了世卫组织最高级别警报。

目前，尽管全球多地随着疫情趋缓，正在或计划“解封”，逐步恢复社会经济活动。但从数字来看，疫情还远不到放松的节点。世卫组织1日公布的每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间1日10时（北京时间16时），全球新冠确诊病例较前一日增加84771例，达到3175207例；死亡病例较前一日增加6403例，达到224172例。

世卫组织总干事谭德塞日前警告说：“新冠大流行远未结束。世卫组织继续关注非洲、东欧、拉丁美洲和一些亚洲国家日益增长的趋势。”

应对需更新

突发事件委员会主席迪迪埃·乌桑在1日举行的记者会上表示，委员会提出了下一阶段应对新冠疫情的一系列更新建议，但他重点强调其中3条。

对于世卫组织，委员会首先建议加大对公共卫生体系较脆弱国家和易受疫情影响国家的援助力度，注意防范可能出现的粮食供应中断情况；其次，针对疫后恢复国际客运，尤其是航空旅行等制定安全战略和指导；第三，修订旅行措施建议，在适当的旅行措施和防范新冠病毒传播之间做出平衡。

对于世卫组织各成员国，乌桑首先呼吁各国继续支持世卫组织的抗疫领导作用；其次，各国应与世卫组织及其他伙伴合作，使用一切可用技术和方法阻断新冠病毒传播；第三，加快新冠相关研究，因为目前对病毒传播仍知之甚少，既无预防性疫苗，也无已获得许可的疗法。

此外，委员会还建议世卫组织和各成员国合作，加强全球食品供应链建设、保护食品行业工人、妥善管理食品市场；健全监测系统，加强病例识别、检测、隔离，以及对病例接触者的追踪和隔离，积极动员社区追踪病例接触者；确保个人防护装备、诊断设备、生物医学设备等在全球公平分配；应对谣言和错误信息，并继续就新冠大流行的演变、如何减少传播、拯救生命等问题定期交流信息，进行指导和提出建议。

全球共抗疫

4月29日，世卫组织总干事谭德塞在总结3个月来的抗疫工作时说，世卫组织从疫情之初就迅速果断地采取行动，做出回应并向世界发出警告，目前正努力为各国提供未来几周和几个月所需的关键战略、解决方案和物资。他再次呼吁全球团结抗疫，“人类比以往任何时候都更应该团结起来战胜这种病毒”。

此前谭德塞在4月初的新闻发布会上说，近几个月来，“整个世界因为疫情已变得面目全非”。严峻的形势告诉人们，要对那种将病毒当作政治筹码的想法进行“隔离”。他说：“如果没有团结，任何一个国家，无论其医疗体系如何发达，也会陷入更大的麻烦和危机。”

针对新冠病毒来源问题，世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安1日在记者会上说，世卫组织多次听取数位仔细研究过新冠病毒基因序列和病毒本身的专家的意见，确定新冠病毒源自自然界。谭德塞在1日的记者会上说，世卫组织应与世界动物卫生组织和联合国粮农组织合作，努力查明新冠病毒动物来源。

谭德塞1日再次呼吁各国重视世卫组织突发事件委员会及世卫组织给出的各项建议，这些建议将随时依情况推出更新。

根据《国际卫生条例》规定，委员会将在90天后再度召集会议评估新冠疫情，如有需要也可提前召开。

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