指责中国造假？眼瞎心也瞎（望海楼）

最近，国外有种论调，指责中国政府隐瞒新冠肺炎患者病亡数字，说中国实际上死亡人数很多，死亡率很高。至于论据嘛，几乎全是牵强附会的臆测，或者傲慢导致的偏见——比如说，“在一些医疗技术先进的西方国家，病亡率都超过了10%，中国却相对低得多，这怎么可能？！”

如此指责，毫无科学精神，更非实事求是。指责别人需要拿出证据，这是常识。人们不能背离常识来要求他人提供一个有利于自己的答案。更何况，这种被需要的答案还得靠违背事实才能得出。

中国新冠肺炎的病例数据每天都在公布，而且由于全世界对新冠病毒的认识还在不断深化，相应的知识系统也在快速更新，中国政府一方面及时公开相关数字，一方面也在做出更符合科学的调整。

比如4月17日，武汉市疫情防控指挥部对新冠肺炎确诊病例数和确诊病例死亡数做了订正——截至4月16日24时，确诊病例核增325例，确诊病例的死亡病例核增1290例。这是科学求实的精神，公开透明的态度。

线上，充分利用武汉市疫情防控大数据信息系统、市殡葬信息系统、市医政医管新冠肺炎信息系统和市新冠肺炎病毒核酸检测系统，对新冠肺炎确诊病例、死亡病例进行线上比对、去重、补全。

线下，按照全覆盖、无遗漏要求，对所有涉疫地点数据进行全采集，包括发热门诊、医院、方舱、隔离点、涉疫社区，以及公安、司法、民政等部门管辖的监所、养老机构等特殊场所，对所有病例个人信息全采集，通过医疗机构、街道社区、基层派出所、患者所在单位及家属，逐人排查核对，确保每一个病例准确无误，每一个数据客观真实。

建立在这样科学认真工作上的数据，真实可信，而且可追溯，是经得起查考和验证的，更不是一句没凭没据的“造假”就能推翻的。

另外，武汉市在订正确诊病例死亡数时也说明了数据前后差异的原因：一是疫情早期病人激增，导致医疗资源挤兑，收治能力严重不足，有些患者没有入院治疗，在家中病亡；二是在救治高峰期，医院超负荷运转，医务人员忙于救治，客观上存在迟报、漏报和误报现象；三是由于收治患者的定点医疗机构快速增加，既有部属、省属、市属和区属医院，也有企业、民营医院和方舱医院等，少数医疗机构未能及时与大疫情网对接、报送信息；四是有些死亡病例信息登记不全，存在重报、误报情况。

这样的情况不是中国独有，世界各国都要面对这个问题。发生在社区之中、医院之外的轻度病例的遗漏，也会在所难免。英国政府4月29日在例行疫情发布会上，就首次将养老院和社区的新冠肺炎死亡病例纳入死亡总人数的统计，核增4419例。近日，美国各大媒体调查后认为，美国新冠肺炎实际死亡数字与官方统计差别较大，甚至可能已经数倍于官方公布的死亡数字。只要疫情还在发展，相关数据就可能还会发生变化。美国在一开始认定是得了流感、死于流感的人中，有多少是因为新冠肺炎而死的呢？连美国国内也有这样的疑问。这同样需要科学来提供答案。

所以，还是要本着科学、实事求是的态度正视疫情中的数据问题，根据事实判断。一味纠缠、恶意指责，不但没有道理，也浪费了宝贵的注意力资源，还不如把精力集中在本国疫情防控上。

（作者为本报评论员）

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