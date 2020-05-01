荷比卢三国疫情趋缓 比利时5月4日开始“解禁”

新华社布鲁塞尔4月30日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时和卢森堡三国4月30日分别报告新冠累计确诊病例39316例、48519例和3784例。鉴于国内疫情趋缓的势头逐步确定，比利时首相维尔梅斯4月29日晚宣布，比利时将从5月4日开始实施第一阶段解禁措施。

比利时国家公共卫生研究所30日发布公报说，过去24小时内比利时新增确诊病例660例，累计确诊48519例；累计死亡病例达7594例。此外，比利时当天医院救治的新冠患者继续减少。

比利时首相维尔梅斯29日晚宣布，比利时第一阶段解禁措施将自5月4日开始实施。在这一阶段，工业企业及公司间业务可以复工，远程办公仍是首选；12岁以上的民众乘坐公共交通工具时必须佩戴口罩；政府将为每人免费发放1个布口罩。如果这一阶段疫情控制良好，比利时所有商店则从5月11日起可重新营业。

荷兰国家公共卫生与环境研究所30日发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例514例，累计确诊39316例；新增死亡84例，累计死亡4795例。

该研究所30日首次公布荷兰医护人员感染情况。自疫情暴发以来，荷兰医护人员中有13884人感染了新冠病毒，其中458人住院治疗，9人死亡。这些确诊医护人员的年龄跨度从18岁至69岁，超过荷兰确诊总数的三分之一。

卢森堡政府30日发布报告说，卢森堡累计确诊病例增至3784例，累计报告死亡90例。

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