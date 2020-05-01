中澳合建一批“火眼”新冠病毒检测实验室

人民网堪培拉4月30日电（记者 陈效卫）4月29日，中国华大基因（BGI）与澳大利亚最大国际慈善组织明德路基金会在墨尔本召开新闻发布会，宣布启动“安全性急速测试计划”，在澳合建一批“火眼”新冠病毒检测实验室，为澳每日增加上万人份的样本检测通量，使当地新冠病毒核酸日检测能力提升3倍以上。这一计划使得中国从单纯出口个人防护用品和设备提升到成批量出口高科技产品，也标志着澳中抗疫合作迈上新台阶。

目前，“火眼”实验室所需核心设备件已由明德路基金会的10架包机从中国运达，同期抵达的还有中国的华大技术专家和工程师团队，以为当地的澳大利亚同行提供培训和技术支持。此外，华大基因还将提供1000万套病毒测试套件，为澳近一半人口提供接受检测的机会，其中1/3已运抵。在过去3周时间内，已有11个“火眼”实验室完成了建设和安装工作。

新冠疫情的防控经验表明，提高检测能力至关重要。它保护了患者也保护了医护人员，让政府能够隔离病毒而不是隔离所有人口，也增强了解除限制、复工复产的信心。但在全球对新冠病毒检测的需求飙升之际，实验室面临的主要挑战是如何获得检测用的试剂。作为中国人民老朋友，福瑞斯特特别感谢中国在当前在各国竞相采购情况下为澳提供最急需医疗物资，确保了澳医疗秩序。

在新闻发布会上，澳卫生部长格雷格·亨特表示，到目前为止，澳大利亚已经完成了50多万次检测，增加额外的1000万次检测是避免社区传播激增、实现进一步排查无症状感染者的关键，能让澳从现在到年底的测试总量增加近20倍，将澳的检测提升至全球顶尖水平。事实上，过硬的检测能力已使澳疫情防控初见成效。截至4月29日，澳确诊病例累计6751例，死亡93例，死亡率是世界上最低的国家之一。澳总理莫里森乐观地表示，澳离放宽防控管制“不远了”。

作为国内疫情防控的硬核科技，“火眼”实验室已成为抗疫行动的“中国名片”并走向世界。目前，10多个国家和地区的40余座“火眼”实验室正在建或洽谈中，从而得以直接分享中国的经验和技术。华大集团董事长汪建表示：“‘火眼’实验室在中国的疫情防控中被证明是行之有效的。福瑞斯特博士在中国疫情严重时给予了支持，基于我们关系的深度，我们将能够保证这种稀缺设备的供应链，以支持澳大利亚成为中国之外第一个战胜疫情、恢复经济的国家。”

早在2月初，明德路基金会就向中国捐款100万澳元（1澳元约合4.6元人民币），用于将武钢体育中心改造成拥有388张床位的方舱医院。3月3日在澳疫情趋于严重时，马云公益基金会向澳多尔蒂感染与免疫研究所捐款320万澳元，从而使该研究所可迅速展开针对新型冠状病毒疫苗的研发工作，而无需再进行6-12个月的融资。4月29日，该研究所所长表示，目前已有7项疫苗研究正在进行人体临床试验，到今年年底，疫苗可望研制成功。

中国驻墨尔本总领事龙舟表示，“安全性急速测试计划”是中澳携手抗击新冠病毒迈出的重要一步，也是两国友谊与合作的又一个见证。病毒没有意识形态，也不分种族和国界，团结与合作是战胜病毒的唯一途径。

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