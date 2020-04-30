法国人如何度过隔离禁足期？

人民网巴黎4月30日电（记者 何蒨） 法国从3月17日进入全民禁足的隔离期，任何法国人如果出门，必须下载内政部的特别出行证明，选择出行理由后签字。证明上的出行理由也非常严格，包括无法远程完成的工作、购买必要生活物资、必须亲临的医疗问诊等。考虑到法国人喜欢做运动，法国政府仅允许法国人每天在住家一公里范围内活动1小时，且必须在上午十点之前，或是傍晚七点之后。从隔离开始至今已过去五周多，天性自由、热爱浪漫的法国人到底怎样度过这段“封闭期”呢？

阳台上的图画“故事会”

皮埃尔·克努埃（Pierre Cornuel）是一位画家，平时的爱好之一是为孩子们画图书，并已出版多部与中国文化有关的儿童画集，例如他以少林寺为主题的漫画书《少林，功夫之家》。皮埃尔从年轻时就对亚洲文化非常感兴趣，先是从韩国文化开始，直至接触中国文化。最近几年，他经常受法盟邀请来中国旅行。皮埃尔很喜欢道家思想，认为与他的思维习惯很有共同点。此外，他对中国笔墨绘画也很感兴趣，并颇有研究。喜欢孩子的皮埃尔，大部分创作都以儿童为读者。

隔离开始后，皮埃尔想出了一个有趣的点子，让隔离的单调生活多一些色彩。每隔两三天，他会在自家阳台举行一次“故事会”，邻居家的孩子们纷纷来到他的阳台下听他讲故事。故事讲完后，孩子们可以向皮埃尔提出要求，希望皮埃尔为他们作画，下一次“故事会”时，皮埃尔会把孩子们“预定”的主题画从阳台上发给大家。

皮埃尔早年就在法国出版了很多以动物为主题的儿童画册，他笔下的小动物亲切可爱，非常受法国读者喜爱，所以邻居家的孩子们很喜欢以动物为主题向他“定”画。于是，每隔两三天，皮埃尔的阳台就变成了一个小舞台，孩子们三三两两等在阳台下，一边听故事，一边收集皮埃尔给他们创作的动物素描，颇让人感到法式生活态度的温馨浪漫。

皮埃尔阳台下孩子们等候当天的阳台故事会（图片：皮埃尔）

在阳台上给小朋友讲故事的画家皮埃尔（图片：皮埃尔）

皮埃尔为邻居小朋友创作的动物素描（图片：皮埃尔）

法国人对口罩态度的“辛酸”转折

法国政府在新冠疫情初期曾表示戴口罩没有用，但随着全法进入隔离期，医疗系统接收的确诊病人越来越多，口罩短缺的形势越发严重，法国政府不得不向中国订购大量口罩。此后，随着医疗系统专家不断呼吁口罩的重要性，法国政府及媒体对大众是否需要戴口罩的态度也开始动摇。最近，法国总理在电视公开讲话中谈到5月中旬隔离解禁的安排，其中谈到解禁后在公共交通系统内必须戴口罩的要求，并指出法国药房将在4月底向民众售卖可以反复清洗的布制口罩。

克里斯托弗在一家法国媒体的市场部工作，他对口罩的态度一开始就像大部分法国人，觉得没有必要。直至法国总理提到解禁后需在公共交通系统内戴口罩，他才开始感到迫切性。好在他身边有一些中国朋友，这些朋友也问过他是否需要口罩，因此在一通电话后，他很快得到了一些来自中国朋友支援的外科口罩。

但是，外科口罩是一次性的，考虑到解禁后上班要经常乘坐公交，克里斯托弗还是打算购买可洗口罩。他第一时间赶到家门口的药店，生怕大家都来哄抢，并且成功买到刚到货的布制口罩。根据克里斯托弗介绍，这些口罩不能零售，一盒20个，每个5欧元，一盒就要80欧元。他感叹：“非常贵！”

克里斯托弗记得在他排队买口罩时，身后是一对年纪较大、看似经济情况一般的老夫妇，在他们得知一盒口罩要80欧元时，只得决定放弃购买。看到这种情形，克里斯托弗感到十分难过，并且对法国人没有及时考虑到口罩的必要性感到遗憾。

法国药店橱窗上贴着“口罩预定5欧一个”的广告（图片：何蒨）

比脸还大的“超级口罩”

法国部分大省地区在财政物资允许的情况下，在近日开始向本地居民免费配送可洗口罩，结果由于口罩材质不同，有些地区还闹出了“超级口罩”的笑话。

在南部的瓦伦斯地区，居民纷纷反应政府发放的口罩太大了，几乎能把整个脸全部罩上，不少网民还拍了照片发到社交媒体上。瓦伦斯政府得知情况后，立刻做出了回应，指出该口罩的正确使用方法是先洗涤一次，洗后布制口罩会缩小，之后就可以正常使用了。

瓦伦斯居民在网上贴出过大的口罩照片（图片：瓦伦斯市政府）

一位瓦伦斯居民按说明洗涤口罩后就可以正常使用（图片：社交媒体）

瓦伦斯市政府贴出口罩洗涤前后的变化（图片：瓦伦斯政府)

(责编：于洋、杨牧)