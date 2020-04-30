中国驻泰国大使馆举行在泰学子第二批“健康包”发放仪式

人民网曼谷4月29日电（记者 孙广勇）4月29日，中国驻泰国大使馆为在泰学子举行“千里寄真情 传递祖国爱”第二批“健康包”发放仪式，继续向在泰中国留学生、汉语教师发放5000个防疫“健康包”。

驻泰使馆临时代办杨欣表示，使馆收到国内寄来的第二批“健康包”后即刻组织发放仪式，就是为了及时将党和政府的亲切关怀传递给广大在泰学子和教师。疫情发生以来，使馆第一时间做泰国教育部、高等教育科研创新部、卫生部等政府部门工作，并积极与泰国重点高校联系沟通，切实保障我在泰学子的健康、安全等各项合法权益；通过学联、馆网以及广大媒体平台，持续发布科学防疫信息，为我在泰学子提供防疫指导；在疫情严峻的时期，紧急筹措了口罩和消毒洗手液等首批物资向留学生发放。经过大家的不懈努力，目前在泰学子、汉语教师尚未发现感染、疑似病例。

杨欣临时代办指出，目前泰国疫情形势好转，希望广大在泰学子和外派教师不负祖国和亲人的嘱托与期望，继续坚定抗疫信心，保持防疫不松懈，使馆将始终陪伴大家同舟共济，共克时艰。

参加仪式的师生代表纷纷感谢使馆一直以来给予的防疫抗疫指导和支持，表示发送“健康包”等暖心举措让大家切实感受到祖国的关爱，坚定了大家积极抗疫的信心。

这批含有口罩、消毒湿巾、应急药品和防疫指南手册的“健康包”物资近日运抵使馆，使馆工作人员连夜分装打包，将通过直送、快递邮寄等方式发放到有急需的在泰学子手中。

李春林参赞兼总领事、常禹萌参赞，全泰中国学生学者联合会及留学生代表、孔子学院/国家汉办驻泰代表处、在泰孔子学院及侨办外派教师、志愿者教师代表和积极向留学生捐赠口罩的中资企业代表参加了发放仪式。

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