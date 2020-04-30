同舟共济 携手战“疫”

这是一组令人忧心的数字——世界卫生组织截至北京时间29日8时的统计显示，全球新冠肺炎确诊病例接近300万，病亡人数超过20万。

这是一次前所未有的挑战——跨越国界、不分种族或民族、无论富有或贫穷……短短数月间，来势汹汹的新型冠状病毒，席卷大半个人类星球。

在全球战“疫”紧要关头，中国秉持人类命运共同体理念，推动国际社会携手抗疫、共克时艰，展现负责任大国担当，给世界带来信心和力量。

元首外交 引领合作

“祝中塞友谊万古长青！”

“塞中友谊万岁！”

北京时间4月14日晚，跨越大洲，中国国家主席习近平、塞尔维亚总统武契奇在电话中，为中塞友谊送上真挚祝福。

“中方将继续为塞方抗疫提供帮助和支持。”习近平主席对武契奇总统说，“相信在你坚强领导下，英勇无畏的塞尔维亚人民一定能够早日战胜疫情。”

两国元首通话后不久，中国援塞抗疫医疗专家组返程再次延期。自3月21日抵塞以来，专家组马不停蹄走访医疗机构，提出防控建议，开展防护培训，取得积极成效。应塞方请求，专家组先是将行程从两周延长到四周，后来又继续延长……

战“疫”时期，这样暖意融融的高层互动，在中国和各国之间频频发生。习近平主席从构建人类命运共同体的高度，亲力亲为推动疫情防控国际合作，向世界传递中国同国际社会同舟共济、共渡难关的真诚意愿。

新冠肺炎疫情发生以来，习近平主席先后同4位访华外宾会见会谈，40多次同30多位外国领导人、国际组织负责人通话，向10多个国家领导人和区域组织负责人致慰问电，并出席二十国集团领导人特别峰会，就携手抗疫、共克时艰提出中国倡议、分享中国方案。

“人类是一个命运共同体。战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。”2月20日，在给美国盖茨基金会联席主席比尔·盖茨的回信中，习近平主席阐释中国同世界携手抗疫的必然逻辑。

这样的团结合作，是守望相助，患难与共——

中国人民不会忘记，在中国疫情严峻时刻，柬埔寨首相洪森临时增加行程访问北京，蒙古国总统巴特图勒嘎在白月节假期后首日访华并赠送3万只羊，巴基斯坦总统阿尔维专程来京表达支持并明确表示反对利用疫情污名化和孤立中国……

这样的团结合作，是滴水之恩，涌泉相报——

习近平主席指出，中华民族是懂得感恩、投桃报李的民族。他指示向其他出现疫情扩散的国家和地区提供力所能及的援助，表示中方愿为防止疫情在世界范围内扩散蔓延作出更多贡献……

这样的团结合作，是不畏浮云，登高望远——

同俄罗斯总统普京通电话，习近平主席强调，相信经过疫情考验，中俄战略协作将更加坚韧强大，两国人民友谊必将历久弥坚；

同美国总统特朗普通电话，习近平主席指出，中美合则两利、斗则俱伤，合作是唯一正确的选择；

在致法国总统马克龙的慰问电中，习近平主席提出，支持联合国及世界卫生组织在完善全球公共卫生治理中发挥核心作用，打造人类卫生健康共同体……

“当前，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。”

铿锵有力的中国声音，坚定不移的中国行动。3月26日，习近平主席在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上的坚定话语，赢得国际社会广泛认同。

中国担当 贡献世界

“在院新冠肺炎患者清零！”

4月26日，曾是中国疫情防控阻击战主战场的湖北武汉，传来又一个好消息。新冠肺炎患者医疗救治工作取得新的重要进展。

同一天，中国援助伊拉克抗疫医疗专家组结束在伊50天工作，从巴格达国际机场启程回国。

万里赴戎机，关山度若飞。不惧战火与疫情双重考验，这支由疾控、重症治疗、核酸检测、医学影像等领域7名专家组成的队伍，给当地带去抗击疫情的中国经验。

“你们是伊拉克患难见真情的朋友，你们提出什么建议，我们就按你们说的做。”伊拉克巴士拉省卫生局局长阿巴斯·塔米米对中国专家们说。

信任背后，是对中国抗疫显著成效的由衷认同。

新冠肺炎疫情发生以来，在中国共产党坚强领导下，中国举全国之力打响疫情防控人民战争、总体战、阻击战，采取最全面、最严格、最彻底的抗疫举措。经过数月艰苦努力，中国本土疫情传播已基本阻断，生产生活秩序正加快恢复。

英国《柳叶刀》杂志发表社论指出：中国迅速遏制新冠肺炎疫情，令人印象深刻，为其他国家树立了鼓舞人心的榜样。

中国的表现何以令世人瞩目？

“当面对一种未知病毒、面对危险时刻，一些人可能会陷入绝望，觉得只能一切听天由命。而中国采取了果敢的做法。”世界卫生组织专家布鲁斯·艾尔沃德赞叹：中国尽最大努力挽救每一个生命，展现惊人的集体行动力。

“人民群众生命安全和身体健康始终是第一位的”——中国的抗疫成效，彰显中国党和政府以人民为中心的执政理念。

“既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责”——中国的抗疫行动，传递中华民族为天下谋大同的博大胸怀。

“疫情是魔鬼，我们不能让魔鬼藏匿。”从抗疫之战打响的那一刻起，中国就在全力做好本国疫情防控的同时，以开放、透明姿态积极推动疫情防控国际合作——

疫情发生后，中方第一时间向世卫组织报告疫情，第一时间同世界各国分享新冠病毒基因序列，第一时间建立疫情信息定期沟通机制；

截至4月12日，中方已分5批向139个国家和4个国际组织提供抗疫援助，同153个国家举行83场卫生专家视频会议，向伊朗、伊拉克、意大利、塞尔维亚等十多个国家派遣医疗专家组；

中方建立向所有国家开放的新冠肺炎疫情防控网上知识中心，毫无保留地将防控策略、诊疗方案、最新研究成果、科普内容等向全球分享；

4月23日，中方宣布在前期向世卫组织捐款2000万美元现汇基础上，增加3000万美元现汇捐款，以进一步支持国际抗疫合作……

中国公开、透明、负责任的态度和行动，受到国际社会高度赞赏。世卫组织总干事谭德塞评价：“中国的许多措施实际上正在成为疫情应对的新标杆。”

命运与共 携手前行

武汉开出！

当地时间4月14日，德国北威州杜伊斯堡港货运场站迎来十多天前从武汉始发的X8015次中欧班列。中欧班列（武汉）恢复常态化运行。

医用无纺布、医用桌布、汽车配件、通信光纤……班列上装载的货物近九成由湖北企业生产。这些货物将分拨往多个欧洲国家，为各国抗击疫情和复工复产提供支持。

在新冠肺炎疫情蔓延的寒潮里，中欧班列穿透疫魔阴霾，跨越亚欧大陆，不仅为中欧携手战胜疫情增添信心与力量，也昭示中国维护全球产业链供应链稳定的决心和行动。

越来越多的人认识到，突如其来的新冠肺炎疫情，不仅是一次公共卫生安全危机，也正在对全球政治、经济、社会等多个领域产生深刻影响。

“新冠肺炎大流行将永远改变世界秩序。”美国前国务卿基辛格在《华尔街日报》撰文警告说，“各国领导人面临的历史性挑战是，在应对危机的同时建设未来。”

面对危机，越来越多的人把目光投向中国。

《金融时报》网站4月20日刊载社论指出，在世界面临可能是“大萧条”以来最严重危机之际，中国身上发出两缕希望之光——一缕是中国经济似乎正在从第一季度的收缩中缓慢复苏；一缕是北京正在谈论对经济提供更多政策支持。

孤举者难起，众行者易趋。挑战面前，中国坚定地同国际社会站在一起。

这是彰显远见的中国判断——

新冠肺炎疫情的发生再次表明，人类是一个休戚与共的命运共同体。在经济全球化时代，这样的重大突发事件不会是最后一次，各种传统安全和非传统安全问题还会不断带来新的考验。

这是充满智慧的中国方案——

国际社会必须树立人类命运共同体意识，守望相助，携手应对风险挑战，共建美好地球家园。

“世界现在需要的是团结。新冠肺炎疫情是自联合国成立以来我们共同面临的最大考验。”联合国秘书长古特雷斯发出呼吁。

每当人类社会发展遭遇瓶颈，总是需要睿智的思想者、坚定的行动者、勇敢的担当者引领人们前行。

“坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战”“有效开展国际联防联控”“积极支持国际组织发挥作用”“加强国际宏观经济政策协调”……二十国集团领导人“云端”峰会上，习近平主席面向世界，郑重提出一个个中国倡议，凝聚携手抗疫、共克时艰的磅礴力量。

“在我们这个动荡的年代，远见至关重要。”美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩说，中国倡导的人类命运共同体理念，在这次峰会上显示重要意义。

“隆隆的车轮声中，我知道我们在通往黎明的道路上一直前进，前方不远就是日出。”

罗马时间3月19日，中国赴意大利抗疫专家组成员、四川大学华西医院主任护师唐梦琳在从帕多瓦前往米兰的车上写下这句话。

不惧风雨，砥砺前行。秉持人类命运共同体理念的中国，正在同国际社会同舟共济、携手并肩，坚决打赢这场全人类抗疫之战，共同开创人类发展更加美好的明天。

（新华社北京4月29日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月30日 04 版）

(责编：李枫、岳弘彬)