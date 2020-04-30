团结凝聚希望（大使随笔）

新冠肺炎疫情突然袭来，人类面对巨大挑战。但只要一双手牵起另一双手，一团火簇拥另一团火，团结的力量足以战胜任何困难。

2020年是中国与沙特建交30周年，注定成为中国和沙特关系史上特殊的一年。在中国人民抗击新冠肺炎疫情的困难时刻，沙特人民把关切的目光投向万里之外的中国。沙特政府紧急采购医疗物资运往武汉，网友发起“沙特人民同伟大的中国人民在一起”话题，迅速登上社交媒体首页。沙特人民的友情让中国人民感动。

沙特发生疫情后，在确诊病例不断增多之际，中国义无反顾地向沙特伸出援手。中国政府提供的口罩、防护服、检测试剂盒、呼吸机等援助物资陆续运抵沙特。中国地方政府和企业等也紧急行动起来。中国政府向沙特派遣抗疫医疗专家组，中国专家同沙特同行分享他们从几十个日夜的奋战中得来的宝贵经验。正在复工复产的中国企业尽最大努力满足沙特的医疗物资采购需要。我在利雅得见到华大基因的一个技术团队，这是一群年轻人，其中有好几名“90后”。他们在武汉连续奋战了两个多月，又马不停蹄地来到沙特参加“火眼”实验室建设。他们的背后有父母的担心和牵挂，他们的脸上展现的是超出年龄的沉着和坚毅。

“出入相友，守望相助，疾病相扶持。”这是国家间亲仁和睦关系的写照。抗击疫情以来，习近平主席同沙特国王萨勒曼两度通电话，引领中沙全面战略伙伴关系发展的方向，体现了中沙守望相助的底色，彰显了中沙合作抗疫的决心。中国和沙特有一句内涵相同的古语——“患难见真情”。沙特研究和知识交流中心的学者用中文为中国人民加油，北京大学一年级的学生也用初学的阿拉伯语为沙特人民鼓劲。

人类是一个命运共同体。病毒没有国界，责任跨越重洋，团结凝聚希望。人道主义和友善互助深深地存在于中沙人民的文化传统和友好交往的历史里。中沙两国用实际行动表明，携手抗疫是唯一正确选择，团结合作是最有力的武器。

沙特作为二十国集团轮值主席国，成功举办了二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会，在推动疫情防控国际合作、稳定世界经济方面发挥积极作用。习近平主席在会上发表重要讲话，强调国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。

“涛澜汹涌，风云开阖。”团结抗疫的一幕幕，必将被历史铭记。让我们以团结合作的热情燃起希望的火炬，共同迎接胜利的曙光。

（作者为中国驻沙特大使）

《 人民日报 》（ 2020年04月30日 03 版）

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