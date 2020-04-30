王毅分别同多国外长通电话

本报北京4月28日电 4月27日，国务委员兼外长王毅同柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索坤通电话。

王毅说，中方赞赏柬方反对将疫情政治化、污名化，坚定支持世界卫生组织在抗击疫情中发挥应有作用，相信柬方将继续秉持客观立场，维护公道正义。布拉索坤表示，柬方反对利用疫情对中国污名化，坚定支持世卫组织在国际抗疫合作中发挥领导作用。

本报北京4月28日电 4月27日，国务委员兼外长王毅同阿富汗代理外长阿特马尔通电话。

阿特马尔表示，阿方赞赏中方抗击新冠肺炎疫情取得积极成效，感谢中方提供大量医疗物资并分享抗疫经验。王毅表示，中方愿同阿方一道，深化共建“一带一路”，推进两国各领域合作，共同造福两国和两国人民。

本报北京4月29日电 4月28日，国务委员兼外长王毅同新加坡外长维文通电话。

王毅表示，在疫情常态化背景下，既坚决防止疫情反弹，维护抗疫成果，又实现东亚经济循环，确保供应链产业链稳定。这符合包括中新两国在内东亚各国的共同利益。维文表示，新方愿同中方携手捍卫多边主义，消除非关税壁垒，维护以世界贸易组织为核心的全球自由贸易体系。

本报北京4月29日电 4月28日，国务委员兼外长王毅同奥地利外长沙伦贝格通电话。

王毅说，在国际关系走向民主化潮流中，国际事务应各国商量着办，而不是少数大国说了算。中奥应支持和鼓励世卫组织为全球抗疫发挥应有作用。沙伦贝格表示，国际社会当务之急是合作抗击疫情，此时质疑世卫组织的作用与合法性不合时宜。

《 人民日报 》（ 2020年04月30日 03 版）

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