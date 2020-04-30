“沙中合作抗疫的见证者”

“各位来访者请佩戴好口罩并登记，我们将逐一为大家测量体温”“请注意两人间距不少于1.5米”……日前，由沙特卫生部等派出的防疫工作专家组一行刚到达哈拉德及哈维亚北部压气站管道项目（简称“NGCP项目”）大门口，安保经理阿卜杜拉便上前作出提示。“这些都是项目部所制定疫情防控措施的要求，感谢配合执行。”阿卜杜拉一边说，一边递上酒精消毒凝胶供来访者使用。

当下，沙特境内累计确诊新冠肺炎病例已超过2万例，工程建设部门面临很大的生产和防疫压力。为此，沙特卫生部专门派出专家组，与当地业主方一同对重要项目的营地和人员防疫情况展开联合检查。NGCP项目隶属沙特阿美公司，由中石油管道局承揽，是沙特哈拉德—哈维亚天然气油田区域能源增产提效工程的重要组成部分，深受沙特各界关注，其防疫工作也备受瞩目。

走访过程中，专家组针对物资储备、人员防疫安全意识、应急突发情况处置等进行询问，NGCP项目部防疫小组一一作答。沙特卫生部专家玛格苏姆对防疫执行情况予以高度评价：“NGCP项目的防疫工作，符合甚至超出沙特政府的防疫要求和标准。感谢中国企业对沙特防疫政策和要求的全力配合，我们对项目的防疫工作非常满意！”

“我们储备了充足的防疫物资，并通过宣传持续强化工作人员的防范意识。”NGCP项目部安全环保部外籍经理穆罕默德·夏亚德表示，在中方指导下，项目部很早即成立疫情防控领导小组，提前制订各类应急预案，还开展了应急处置演练，最大限度模拟了疑似病例发现、隔离、转运，疫点消杀，密切接触者管控等一系列应急处置流程。“目前，参与项目的各国员工保持着‘零感染’记录。”

“中国疫情防控向好态势进一步巩固，复工复产取得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复，为全球抗疫作出了贡献，注入了信心。中国企业也同样为在沙特外资企业树立了疫情防控的榜样！”玛格苏姆指出，前不久，中国派出抗疫医疗专家组至沙特进行防疫经验交流和指导，NGCP项目部与专家组密切联系，全力支持配合沙特防疫工作。“中国企业是沙中合作抗疫的见证者，也是沙中友谊的推动者。”

（本报开罗4月29日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月30日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)