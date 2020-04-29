面对疫情挑战，人民日报国际部出品“和音”栏目已推出30余篇“抗击疫情离不开命运共同体意识”系列评论，篇篇全网置顶，舆论反响热烈，为疫情防控全球阻击战敲响了和平、合作、和谐的“黄钟大吕”，传递秉持人类命运共同体理念、弘扬国际人道主义精神、推进抗疫国际合作的中国之音，开创人民日报国际评论新纪元。

“和音”开栏于2019年11月5日，从一个年轻的栏目快速成长为舆论场上新的风向标，让人不禁想探寻它的成功密码。

读懂“和音“，首先要读懂它诞生的特殊历史环境。2019年，世界形势处于百年变局关键时期。逆全球化思潮和保护主义抬头，世界经济持续低迷，不稳定、不确定成为常态，恐怖主义等非传统安全威胁蔓延。特别是美国在单边主义、保护主义、孤立主义道路上越走越远，从现有国际秩序的缔造者变成破坏者，引发了关于“世界已进入一个‘失序时代’”的担忧与迷茫。

深处大变局的洪流之中，中国始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。这一年，中国稳妥应对中美经贸摩擦，成功举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛和第二届进博会，推动区域全面经济伙伴关系协定取得突破性进展，坚定维护全球共同开放的大局。首篇“和音”文章“迎五洲客计天下利”在第二届进博会开幕当天推出，唱响中国与世界发展光明论。面对西方鼓噪“文明优越”“文明冲突”“文明终结”的嘈杂之音，面对“世界失序”的悲观论调，人们更愿意倾听“和音”里来自东方、兼容并蓄、海纳百川的“和谐之音”。

读懂“和音”，就是要读懂中国传统文化的博大内涵。“和”文化贯穿于中国文化的始终，《尚书》里有“百姓昭明，协和万邦”的精神；《道德经》里有“万物负阴而抱阳，冲气以为和”，“和则相生”的辩证思维；管子也说，畜养之道，人民和合，国家和谐……“和”蕴涵着天人合一的宇宙观、协和万邦的国际观、和而不同的社会观、人心和善的道德观，是中国传统文化的基本精神，是具有普遍意义的哲学概念，是中华民族屹立于世界民族之林的智慧源泉和思想坐标。

“和”文化中对于国与国关系的论述尤为精深。“万国咸宁”“以和邦国，以统百官，以谐万民”“兼爱非攻” “和羹之美，在于合异”……无不闪烁着东方式的哲学智慧，对于消除战争威胁，实现持久和平，促进人类福祉具有指导意义。早在近一个世纪前，英国哲学家罗素就说过：“中国至高无上的伦理品质中的一些东西，现代世界极为需要。”

八音合奏，终和且平。在中国古代，音有十二律，相传是黄帝根据节气变化而创，以表现自然规律、天人合一。作为礼乐之邦，中国传统文化重视音乐的教化作用，将其中的和谐理念蕴于“修身，齐家，治国，平天下”的逻辑之中。今天的中国，在阔步走向伟大复兴的征程中，依然遵循着“和”的精神，追寻着“音”的传承，“和音”向世人传递顺应自然、以和为贵、协和万邦的“和平之音”。

读懂“和音”，还需要读懂世界发展进步的历史逻辑。当今世界正处于大发展大变革大调整时期，和平发展大势不可逆转。在这个大时代的大格局中，“和”文化与时偕行，受到尊崇，凸显了中华文化的持久魅力与智慧光芒。习近平主席说：“中华文化中 ‘和而不同’的社会观，‘周而不比’的精神态度，和衷共济、合作共赢的理念更有利于世界的和平、稳定、繁荣”，就是向人类社会“何去何从”的时代之问交出的中国答卷。

中国坚持以相互尊重、合作共赢为基础走和平发展道路，体现了对“和”文化的传承。伴随世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展，零和博弈、国强必霸思想已经过时，合作共赢理念方兴未艾。在5000多年的文明发展中，和平、和睦、和谐理念深深植根于中国人的精神中，体现在中国人的行为上，也奠定今日中国外交的根基。就像美国学者约瑟夫·奈所说，中国向世界展示了“令人赞赏的正能量的政治局面，（与零和思维迥然有别的）‘正和政治’”。

己欲立而立人，己欲达而达人，从古至今都是中国与世界相处的范式。以天下为怀，中国致力于为世界持续发展提供解决方案——倡议共建“一带一路”，设立亚洲基础设施投资银行、丝路基金等，以共商共建共享谋求发展新动力、拓展发展新空间，深远影响着国际秩序和全球治理体系的发展脉络，清晰勾勒出中国同世界各国命运相连、休戚与共的格局和胸怀。“和音”与世界分享和衷共济、包容开放、天下大同的“和合之音”。

病毒没有国界，世界休戚与共；环球同此凉热，人间自有真情。作为一档国际评论栏目，“和音”根植中华文化土壤，聚焦当前国际热点，阐释中国外交理念，引领国际舆论潮流，具有很强的思想性、哲理性、思辨性、指导性，为这场特殊的抗疫斗争贡献特殊力量。

(责编：于洋、杨牧)