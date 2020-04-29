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中国在哈萨克斯坦留学生收到“爱心健康包”致信中国驻哈使馆表示感谢

2020年04月29日20:19  来源：人民网-国际频道
 
在哈中国留学生艾丽娅·达尔汗拜收到来自祖国的“爱心健康包”（中国驻哈萨克斯坦大使馆供图）
在哈中国留学生艾丽娅·达尔汗拜收到来自祖国的“爱心健康包”（中国驻哈萨克斯坦大使馆供图）

人民网努尔苏丹4月29日电（记者 周翰博）近日，中国驻哈萨克斯坦使馆通过多种途径，向领区内近百名中国留学生发放了“爱心健康包”。小小的包裹为海外学子解决了不少实际困难，增强了他们就地防疫、专心学业的信心。日前，留学生艾丽娅·达尔汗拜专门致信中国驻哈大使馆表示感谢，感谢信全文如下：

尊敬的张霄大使、使馆工作人员：

你们好！

我叫艾丽娅·达尔汗拜，来自新疆乌鲁木齐，目前就读于哈萨克斯坦欧亚大学预科部，准备攻读硕士学位。

近日，我收到了使馆寄来的“爱心健康包”。打开包裹，看到包装上面“风雨同舟，共克时艰——祖国永远是你们的坚强后盾”几个大字后，本就十分想回国的我一下子热泪盈眶。之前。之前，看到有很多在国外的同学拿到了“爱心健康包”，我十分羡慕。如今，我自己也收到了祖国的这一份礼物。虽然身处海外，和祖国隔着千山万水，但仍能感受到祖国的关怀，心里暖暖的，也无比想念祖国。

现在，哈萨克斯坦口罩涨价，且越来越不好买。使馆送来这么多口罩，对我们来说无异于雪中送炭。健康包里的《新型冠状病毒肺炎防控指南》不仅有许多防控知识，还有心理疏导指引。我会按照防控指南上的要求，在日常生活中做好防护措施和心理调适。

最后，非常感谢大使馆的工作人员，在这么困难的情况下，一次次地和我们联系，即使全城管制，也依然排除万难、想尽办法给我们送来了健康包。非常感谢你们！为你们点赞，为无数在各国的中国外交人员点赞！

疫情发生以来，我一直在关注中国驻哈萨克斯坦大使馆的官方网站和微信公众号。公众号上每周两次更新的新冠肺炎疫情“早知道”，让刚来不久、不会俄语，也不熟悉当地国情的我们能够第一时间了解疫情最新动态，做到心中有数。同时，我们也看到了张霄大使在疫情期间，一直努力工作，为大家解决困难。前段时间，看到中国医疗队来到哈萨克斯坦指导当地抗疫，更令我们对祖国的强盛而感到无比骄傲、自豪。感谢每一位白衣天使的付出！

想念祖国的火锅、米粉、串串香、奶茶、奶昔、双皮奶！期待春暖花开，快快回到祖国的怀抱！各位外交部的哥哥姐姐们，也要做好防护、注意身体，希望大家能够携手共渡难关！

艾丽娅·达尔汗拜

2020年4月27日

(责编：于洋、杨牧)
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