中老铁路空琅村隧道全隧贯通

人民网曼谷4月29日电（孙广勇、黄宗文）4月29日上午10时，中铁五局施工的中老铁路全线重点控制工程——空琅村隧道全隧顺利贯通，比计划提前43天。这是中老铁路在打好新冠肺炎疫情防控阻击战的同时，项目建设取得的重大进展，为中老铁路2021年底全线通车目标的实现创造了良好条件。

空琅村隧道正洞全长9020米，采用“横洞带平导+2斜井”的辅助坑道模式，辅助坑道总长达5704米。隧道洞身穿越岩溶发育带及5条断层，Ⅳ、Ⅴ级围岩占比超过80%，地下水丰富，部分区段最高温度达42℃，施工难度大，安全风险高，是中老铁路全线的控制性工程之一。

自2017年3月开工以来，中铁五局建设者以建设精品工程为目标，以隧道成套工装和“四新”技术为保证，严格落实国铁集团“红线”管理规定和隧道施工安全质量管控措施，狠抓工序管理，全面强化超前地质预报，顺利攻克了岩溶、断层、高地温等诸多不良地质难题，保证了该隧道施工安全、优质、高效推进。

新冠肺炎疫情发生后，中铁五局磨万铁路I标项目部在采取果断有效措施，积极开展疫情防控，确保参建人员健康的同时，有序推进隧道施工，实现了疫情防控和施工生产两手抓、两不误，为全隧提前顺利贯通打下了坚实基础。

中老铁路是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接项目，北起老中边境口岸磨丁，南至老挝首都万象，全长414公里。该铁路全部采用中国管理标准和技术标准建设，设计时速160公里，为电气化客货混运铁路。工程于2016年12月全面开工，计划2021年12月建成通车。

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