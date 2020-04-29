人民网>>国际

中老铁路空琅村隧道全隧贯通

2020年04月29日13:17  来源：人民网-国际频道
 
中老铁路空琅村隧道全隧顺利贯通。黄宗文摄
中老铁路空琅村隧道全隧顺利贯通。黄宗文摄

人民网曼谷4月29日电（孙广勇、黄宗文）4月29日上午10时，中铁五局施工的中老铁路全线重点控制工程——空琅村隧道全隧顺利贯通，比计划提前43天。这是中老铁路在打好新冠肺炎疫情防控阻击战的同时，项目建设取得的重大进展，为中老铁路2021年底全线通车目标的实现创造了良好条件。

空琅村隧道正洞全长9020米，采用“横洞带平导+2斜井”的辅助坑道模式，辅助坑道总长达5704米。隧道洞身穿越岩溶发育带及5条断层，Ⅳ、Ⅴ级围岩占比超过80%，地下水丰富，部分区段最高温度达42℃，施工难度大，安全风险高，是中老铁路全线的控制性工程之一。

自2017年3月开工以来，中铁五局建设者以建设精品工程为目标，以隧道成套工装和“四新”技术为保证，严格落实国铁集团“红线”管理规定和隧道施工安全质量管控措施，狠抓工序管理，全面强化超前地质预报，顺利攻克了岩溶、断层、高地温等诸多不良地质难题，保证了该隧道施工安全、优质、高效推进。

新冠肺炎疫情发生后，中铁五局磨万铁路I标项目部在采取果断有效措施，积极开展疫情防控，确保参建人员健康的同时，有序推进隧道施工，实现了疫情防控和施工生产两手抓、两不误，为全隧提前顺利贯通打下了坚实基础。

中老铁路是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接项目，北起老中边境口岸磨丁，南至老挝首都万象，全长414公里。该铁路全部采用中国管理标准和技术标准建设，设计时速160公里，为电气化客货混运铁路。工程于2016年12月全面开工，计划2021年12月建成通车。

 

【1】【2】【3】【4】
(责编：崔越、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved