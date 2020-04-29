中国—东盟经贸合作迎来更多机遇

中国海关总署日前发布的2020年第一季度货物贸易进出口数据显示，中国与东盟货物贸易总额达到9913.4亿元人民币，同比增长6.1%。其中，中国对东盟出口5394.3亿元，增长2.4%；自东盟进口4519.1亿元，增长10.9%。东盟历史性地成为中国第一大贸易伙伴。

有分析认为，中国与东盟之间地理距离近，物流成本低，贸易互补性强，加上双方抗疫合作不断深化，都有力支撑中国—东盟贸易持续增长。“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）年内有望如期签署，未来中国—东盟经贸合作将迎来更多机遇。

“贸易种类、规模都在不断扩大，这表明东盟—中国经济关系日益密切”

近年来，东盟经济持续发展，制造业和消费需求增长迅速。集成电路进出口、能源贸易成为中国—东盟双边贸易的“重头戏”。

作为全球半导体产业链的一部分，马来西亚、新加坡、越南等东盟国家与中国的集成电路进出口贸易日趋紧密。第一季度，中国自东盟进口集成电路1056.5亿元，增长25.8%，占自东盟进口总额的23.4%；对东盟出口集成电路427.5亿元，增长28%，占对东盟出口总额的7.9%。集成电路进出口贸易量的增加，拉动双边外贸整体增长3.3个百分点。

双方能源贸易合作在一季度实现提速。原油进口和成品油出口增长，合计拉动中国对东盟外贸增长1.3个百分点，煤炭进口拉动对东盟外贸增长0.4个百分点，中国—东盟外贸整体因此增长1.7个百分点。

中国—东盟自贸区升级《议定书》去年10月全面生效，在原产地规则、贸易通关规定、服务贸易、投资领域等方面，进一步释放了自贸区红利，有力促进了中国—东盟农产品贸易发展。

泰国正大管理学院中国东盟研究中心主任汤之敏表示：“数据表明，东盟和中国一季度经贸往来并未受到疫情太大影响，贸易种类、规模都在不断扩大，这表明东盟—中国经济关系日益密切。”

中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁认为，疫情发生后，东盟各国在财政税收金融、中小企业、劳工人力等方面实施经济刺激政策，中国—东盟贸易不断增长。中国驻东盟大使邓锡军表示，东盟是中国周边外交优先方向和共建“一带一路”重要伙伴，中国发展成果最先惠及东盟。

“随着电子商务的发展，今后会有越来越多的产品通过电商平台进入彼此市场”

2020年是中国—东盟数字经济合作年，也是中国—东盟自贸区成立十周年。除传统的货物贸易外，基于互联网的跨境电子商务正成为双边贸易的新亮点。据泰国《曼谷邮报》报道，随着5G和VR（虚拟现实）等技术的逐步应用和智能手机的普及，东南亚电商正在迅速发展，而东盟与中国在电商领域的合作，将会促进双方跨境电商贸易的发展。

近几个月，泰国香米、榴莲，马来西亚白咖啡、燕窝等商品在天猫、考拉等电商平台热销。阿里巴巴旗下生鲜超市盒马4月推出东南亚水果节活动，泰国榴莲、龙眼、凤梨、椰青等预计销售额将破亿元人民币。

泰国电子商务协会主席塔纳瓦特表示，疫情限制了人们的出行，但跨境电商以强大的物流链发挥了巨大作用。预计今年，东南亚三大电商平台Lazada（来赞达）、Shopee（虾皮购物）和JD Central（京东尚泰）的卖家数量和产品销量较2019年都将增加3倍，“2020年对于跨境电商而言将是繁忙的一年”。

目前，阿里巴巴正在泰国东部经济走廊的自贸区内建设泰国电商和物流配送中心，该配送中心一旦建成，将极大促进中国与泰国乃至东盟跨境电商贸易的崛起。

缅甸《北方之星》杂志社总编辑吴温丁表示：“电子商务在疫情期间发挥了独特而重要的作用，促进了消费回补和潜力释放。随着电子商务的发展，今后会有越来越多的产品通过电商平台进入彼此市场。”

“中国和东盟产业链价值链相互融合，取长补短，互利共赢”

在日前举行的东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议上，各方一致同意，致力于降低疫情对经济社会的影响，维护必要的经贸合作与人员往来，保持贸易投资往来和适度开放，保持供应链畅通，制定疫后经济复苏计划，采取包括财政刺激政策在内的积极举措，促进经济增长，加大对中小企业和困难群体的支持，警惕潜在的金融风险。

在这次会议上，各方还表示，争取年内如期签署RCEP。泰国商业部国际贸易谈判厅厅长奥拉蒙说，签署RCEP对于地区发展至关重要，尤其是在当前疫情给全球经济造成严重打击的情况下。

国际货币基金组织亚太部主任李昌镛表示：“中国和东盟产业链价值链相互融合，取长补短，互利共赢。中国抗疫取得阶段性成果，有序推进复工复产，对维护亚太地区的供应链稳定发挥着重要作用。”

中国对外经济贸易大学国际经济研究院世界经济研究员朱兆一认为，东盟国家拥有劳动力、原材料等比较优势，中国具有资本和品牌优势。随着共建“一带一路”的推进，东盟基础设施建设逐步完善，中国与东盟区域产业链会进一步深度整合，势必进一步增加双边贸易额；中国国内消费水平提升同样惠及中国—东盟贸易。

汤之敏表示，东盟—中国双边贸易发展与彼此之间的生产生活需求直接相关，与双方企业相互投资增长、东盟与中国国家产业分工日趋紧密相关。“在疫情影响下，东盟和中国的制造业联系依然紧密，双方贸易逐渐向附加值更高的产业链扩展，包括5G、智慧城市等数字经济合作交流。东盟—中国贸易发展正获得源源不断的动力，双边经贸合作前景十分广阔。”

（本报曼谷4月28日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月29日 03 版）

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