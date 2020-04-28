外交部：中美经贸关系的本质是互利互惠

人民网北京4月28日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持今日例行记者会。记者会实录如下：

俄新社记者：美国白宫国家贸易和制造业政策办公室主任纳瓦罗指责中国向美国出口假冒伪劣新冠病毒检测试剂盒，并从疫情全球大暴发中牟取暴利。中方对此有何评论？

耿爽：纳瓦罗一贯谎话连篇，毫无诚信。他曾经在自己的多部书中引用一个所谓专业人士“罗恩·瓦拉”的言论来批评攻击中国，但后来自己公开承认这个人物完全是他虚构出来的，令国际社会大跌眼镜，感到震惊。

同样道理，他现在这些说辞纯属谎话和谬论，完全都是虚构的。

法新社记者：美国总统特朗普称中方隐瞒疫情导致病毒蔓延至全世界，美国应向中方索赔。中方对此有何评论？

耿爽：这几天我已多次回答类似问题，并向大家多次介绍了中方疫情防控的具体时间线。事实已经很清楚了。

我要再次强调，美国政客一再罔顾事实，睁着眼睛说瞎话，目的只有一个，就是企图推卸对自身疫情防控不力的责任，转移视线。但是，事实胜于雄辩，公道自在人心，他们的图谋绝不可能得逞。美国政客向中国“甩锅”，丝毫抹杀不了中国人民经过艰苦努力取得的抗疫成果，也无助于美国国内的防疫工作，只会进一步暴露美方的险恶用心及其自身存在的严重问题。

我们奉劝美国政客还是要好好反省自身问题，想办法来尽快控制住疫情，而不是继续玩弄“甩锅”推责的把戏。

路透社记者：澳大利亚日前召见中国驻澳大使，要求其解释中方之前就澳大利亚推动开展病毒溯源和扩散国际调查作出的“经济胁迫”威胁。中方是否有限制对澳贸易的正式计划？对澳大利亚外交部称中方行为构成“经济胁迫”有何回应？

耿爽：中方始终坚持在相互尊重、平等相待的基础上，发展同其他国家的友好合作关系。

建议大家仔细阅读一下中国驻澳大利亚大使接受采访的原文。中国大使的有关表态是对澳方近来的一些错误言行引起中国人民不满的担忧，也是对两国关系可能受到影响的担忧。这有什么问题吗？不知“经济胁迫”这种说法从何谈起？

在当前新冠肺炎疫情对世界经济造成全面冲击的情况下，中国愿同世界各国加强合作，守望相助、共克时艰，为了全人类的健康福祉作出贡献。我们也希望其他国家能够同中方一道，多做有利于国际合作和增进互信的事情，而不是说一套做一套。

《澳大利亚人报》记者：我读了中国大使接受采访的原文。他说“澳方所作所为让中国人民遗憾和失望”，他提到的是中国人民而非中国政府。我想知道他具体指哪些中国人民？作为常住北京的澳大利亚人，我从未听到过任何中国人如此批评澳大利亚，除了中国外交部和驻澳大使。

耿爽：你没有听到过吗？你想听吗？

我建议你上上中国的网络。很多人老批评中国的网络不自由、不开放。你可以上网看看中国普通民众对当前中澳关系以及最近澳大利亚方面一些言行的反应和评论。

追问：我并不信任网上的评论，它们完全可能是夸大或者编造出来的。在现实生活中，你听说过除了中国外交部或中国驻澳大使之外的任何人表达过对澳大利亚的不满么？

耿爽：你觉得网上的言论都不真实吗？那是谁在那里发表言论？是机器人吗？

如果你在现实世界中没有听到这样的言论，证明你的接触面还不够广。希望你作为一名驻华记者能够真正地深入中国社会，了解中国普通民众的所思、所想，这样才能全面、客观、真实、准确地报道中国。

新华社记者：中国向吉尔吉斯斯坦派遣的联合工作组已于4月27日回国，你能否简要介绍工作组在吉工作情况？中方提供了哪些帮助？

耿爽：中国向吉尔吉斯斯坦派遣的这支联合工作组由新疆维吾尔自治区选派，是继乌兹别克斯坦后，中方向中亚地区派出的第二支联合工作组。

过去一周，联合工作组在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克市抗疫一线开展工作，实地走访多家医院、疾控实验室和医疗中心等，与吉方政府官员、医疗机构负责人交流，开展现场指导和座谈交流20多次，为当地医护人员、社区工作人员等提供超过15000人次线上线下咨询和培训，毫无保留地分享中方抗疫经验，很多有益的建议被吉方吸收采纳。

联合工作组用实际行动诠释了中吉全面战略伙伴关系的高水平和两国睦邻友好精神。吉尔吉斯斯坦政府和民众对中方专家的专业素质和敬业精神予以高度评价，称赞联合工作组为吉方抗疫作出重要贡献。吉尔吉斯斯坦卫生部还向工作组全体成员颁发了公共卫生卓越贡献奖章。

在吉期间，联合工作组同中国驻吉使领馆密切配合，与在吉华侨、中资机构员工视频连线，答疑释惑，进行科普教育和防护知识宣传，与在吉中国留学生和孔子学院教师代表进行座谈并发放“健康包”，送去祖国的关爱和温暖。

中吉是山水相连的友好邻邦，中方愿继续向吉尔吉斯斯坦抗疫提供力所能及的帮助，同时进一步深化双方医疗卫生合作，相互支持、守望相助，尽快战胜疫情，造福两国人民。

中国日报记者：据报道，近几个月，中国美国商会、上海美国商会和普华永道联合开展了两项针对美国在华企业的商业调查。报告显示，大多数美国企业对今后一段时期在华复工复产表示乐观，无意撤离中国市场。中方对此有何评论？

耿爽：我们注意到中国美国商会和上海美国商会分别于去年10月和今年3月同普华永道开展的调查。结果显示，大部分美国企业认为中国市场需求和盈利更加稳定，无意撤离中国市场，反对中美经贸“脱钩”，希望两国经贸关系持续健康发展。

这一调查再次反映出中美经贸关系的强大韧性和互利互惠本质。两国消费市场规模巨大，产业链、供应链、服务链深度交融。双方很多企业在投资、生产、研发、销售等方面联系紧密。加强合作是两国企业的正确和理性选择，也有利于推动中美两国和世界经济摆脱疫情的影响、尽早复苏。

当前，中国经济长期向好的基本面没有改变。我们高兴地看到，美国工商界普遍看好中国发展前景，很多企业近期在中国市场扩大投资经营布局。比如，美国星巴克咖啡公司“中国咖啡创新产业园”项目在江苏签约，特斯拉公司宣布扩大上海工厂产能，埃克森美孚广东大型乙烯项目举行“云开工”仪式，开市客（Costco）积极筹备在沪开设第二家门店。类似的例子还有很多。

当前，中国政府正为企业复工复产积极提供支持和协助，我们也将继续坚定不移深化改革，扩大开放，放宽市场准入，优化营商环境，为包括美国在内世界各国企业在华发展创造更好条件。我们愿与各方一道克服疫情带来的影响，在互利共赢的基础上不断深化和拓展经贸合作。

《澳大利亚人报》记者：中国驻澳大利亚大使在采访中说，中国人可能会想，为什么我们要到一个对中国如此不友好的国家去？中国外交部是否想过，包括澳大利亚人在内的外国人，会反过来认为中国不友好，甚至充满敌意？中国外交部是否对此有关切？

耿爽：我不知道你是怎么得出中国政府不太友好这个结论的？

上周记者会上你提问时曾说，你的妻子现在没法返回中国。我对你表示同情，也希望你们夫妻能够早日团聚。但你不能因为个人的一些事情，就得出中国对外国人不太友好这么一个结论。

追问：谢谢你的好意。你是否担心，因为中国驻外大使们，包括中国驻澳大利亚大使对合理建议的责备，会让人觉得中国不友好、充满敌意？

耿爽：我刚才已经说过了，中国驻澳大利亚大使在接受采访时的表态是对澳方近来一些错误言行引起中国人民不满的担忧，以及对两国关系可能因此受到影响的担忧。我想，作为中国驻外大使，他当然有权利表达这种担忧。

我不知道你是怎么通过解读中国驻澳大利亚大使的话，就得出中国对外不太友好这么一个结论的？我此前没有听到有人说过这样的话。我建议你进一步加深对中国的了解，而且恐怕要克服一下自身对中国存在的偏见。如果有必要的话，我们可以找机会专门就这个问题进行交流。

但我想，你作为驻华记者，应该能够感受到，中国是一个开放的社会，中国正在不断地扩大对外开放。中国始终敞开双臂，与世界接轨，与世界深度交融，无论是中国官方还是中国民间。所以我不知道你这个结论是从何说起、由何得来？

追问：中国驻澳大利亚大使的不悦来自于澳政府关于进行独立调查的倡议，你上周和上上周在记者会上都说过，中国政府认为病毒溯源是科学问题，我很赞同。那为何中方如此反对澳方提出的对病毒源头进行独立、客观、科学的调查呢？

耿爽：我们多次说过，病毒溯源是科学问题，应该交由科学家和专业人士研究。在这个问题上，政客不要随意地发表言论，更不要借此进行政治操弄。

我们认为当前国际社会最重要、最紧迫的事情是加强团结、增进互信、深化抗疫合作。这时候提什么“调查”，甚至鼓吹什么“追责”、“赔偿”，我不知道这背后有何用意。所以我说，这是一种政治操弄，全世界的人都看得清清楚楚。

追问：我知道美国有些声音鼓吹阴谋论，但澳大利亚政府倡议的是进行独立、科学评估，你说病毒起源是科学问题，应该交给科学家和专业人士去研究，而不是政客。而澳大利亚的提议正是让科学家和专业人士来调查病毒起源，便于国际社会更好地应对疫情。

耿爽：你来自澳大利亚媒体，你们也一再声称自己跟政府是分开的，是独立的。但你刚才似乎在极力推销澳大利亚政府的一些主张和倡议，似乎在替他们发声。

刚才我回答路透社记者提问时已经说过了，我们希望所有国家都能同中方一道，多做有利于促进国际合作、增进各国互信的事，而不是说一套做一套。澳大利亚官方说得冠冕堂皇，但据我们了解，事情可能并不这么简单。

我建议你把同样的问题去问一问澳大利亚政府，这时候提议发起这种调查，他们的真实用意到底是什么？如果你质疑中国政府，我建议你也去质疑一下澳大利亚政府。

最后我还要说，希望你们夫妻能够早日团聚，希望疫情能够早日过去。

印度报业托拉斯记者：昨天，印度最重要的医疗机构印度医学研究理事会（ICMR）称，自两家中国有资质公司进口的大量新冠病毒抗体快速检测试剂盒存在检测结果误差，要求相关省停止使用这些试剂盒。我们注意到中国驻印度大使馆已就此事作出了回应。考虑到问题的严重性，中国政府是否将调查此事？是否考虑更换这些试剂盒？

耿爽：我们注意到有关报道。刚才你也提到，中国驻印度大使馆已就此作出回应。

近来，包括印度在内的很多国家在中国市场采购医疗物资。我们在保证国内防疫需求前提下，支持有资质、有信誉的企业对外出口，并在生产、运输、清关等环节为包括印度在内的各国来华采购提供便利，以实际行动支持国际社会抗疫努力。

至于你提到的这个具体案例，两家有关的中国公司都已发表声明，你可能已经看到，这两家公司表示，他们生产的新冠病毒抗体快速检测试剂盒均已通过中国药监局审批，符合质量标准要求，也通过了印度医学研究理事会下属机构印度国家病毒研究所的验证。同时也指出，有关检测试剂的储存、运输和使用均应遵守严格的要求与规范。

中印一直就疫情防控保持着密切沟通与合作。中方愿继续及时同印方分享防控和诊疗经验，向印方捐赠医疗物资。同时，我们也希望印度方面能本着实事求是的态度，同中方有关公司加强沟通协商，合理妥善地解决有关问题，多做有利于促进双方抗疫合作的事。

印度报业托拉斯记者：我们知道两家公司已经发表了声明。考虑到这些试剂盒有几十万个，数量巨大，以及检测出现的误差，中国政府是否会对此进行调查？

耿爽：刚才我说过了，疫情暴发以来，中印双方一直保持着密切的沟通、协调和合作。中方愿意继续同印方分享经验，提供力所能及的支持与帮助，助力印方抗击疫情。

至于你提到的具体案例，我们希望印方能够同有关中国公司加强沟通协调，妥善地加以处理。中印之间的沟通渠道始终是畅通的。

印度报业托拉斯记者：计划今天举行的金砖国家应对新冠肺炎疫情特别外长会已经召开了吗？

耿爽：金砖国家应对新冠肺炎疫情特别外长会将于北京时间今晚召开。

你应该已经看到了中方发布的消息，国务委员兼外交部长王毅将出席此次特别外长会。目前金砖国家各方正同东道主俄方保持沟通，开展会议筹备工作。

疫情当前，国际社会需要的是团结互助，共克时艰。中方支持俄方召开此次外长会，也期待金砖国家就合作应对疫情和推动国际抗疫合作扩大共识，对外发出积极信号。

关于中方出席会议的情况，我们会及时发布消息。

《澳大利亚人报》记者：路透社的报道称，中方一支医疗队已赴朝鲜。请问共有几名队员？他们是何时出发的？

耿爽：这两天一直有类似的提问。我的答案跟以前没什么区别。我不知道有关报道的消息源是哪里。我没有这方面的信息可以提供。

记者：是路透社的报道。

耿爽：那你应该去问路透社，他们的消息源是哪里，他们从哪得到的消息？

记者：我是说路透社发表了相关报道，你说你没有读过。

耿爽：我没说我没有读过，我是说我不知道这个报道的消息源是哪里。如果你对这篇报道很感兴趣，可以问路透社，他们从哪得到的消息。

记者：我对消息源不感兴趣，我只对事实感兴趣。事实是中方派遣医疗队去了朝鲜，这很有意思。

耿爽：我说了，我现在没有这方面的信息可以提供。

（转向路透社记者）这时候你应该帮帮我，告诉我你们的消息源是哪里。（记者笑）

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