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爱心口罩与手写信件 日本年轻群体疫情期间暖人举动展善意

2020年04月28日15:31  来源：人民网-日本频道
 

人民网东京4月27日电（孙璐、李沐航）疫情之下，仅26日一天，日本全国就有210人被确诊感染新冠肺炎，其中，东京都确诊病例72人；千叶县、大阪府等7个地区死亡12人。截至26日当晚，日本国内确诊人数已达到13441人（不含“钻石公主”号客轮）。自从日本政府呼吁全民自觉居家减少外出后，日本各地陆续进入自律防控阶段，在此期间日本年轻人自发性的一些善举触碰心灵，于危时体现着人与人之间的相互关心，透露着携手向前的积极信念。

女中学生向山梨县赠送亲手缝制的612只口罩

基于疫情的蔓延，日本各地的学校仍以采取“暂时停课”来防止群聚传染。在这次“特殊”的假期中，山梨县一名初一女生却过得非常有意义，并感动了很多人。这名初一女生名叫滝本妃，在得知药妆店前每天大排长龙但多数人仍买不到口罩、网络上却有人高价倒卖牟取暴利后，她便拜托母亲把自己所有压岁钱拿出来购买可以缝制口罩的材料，准备用自己的实际行动支持抗疫。

山梨县一名初一女生利用假期亲手缝制621只口罩赠送给山梨县市政府。（图片来源于网络）

滝本妃所缝制的是布制口罩，像日本政府派发的口罩那样可以清洗后反复使用。她在每一只口罩上都加入了爱心留言，写着：如果口罩能够帮到大家，我会很高兴的。最终，滝本妃将自己亲手缝制的621只口罩全部捐赠给自己所居住的山梨县政府，希望能够一定程度上缓解山梨县的抗疫压力。山梨县知事长崎幸太郎在接受口罩时诚挚地表示：“我真的很感动，我们会尽快将所有口罩送到老年人和儿童设施，帮助他们抵抗病毒。”

滝本妃用自己温柔的力量感动了日本民众，大家纷纷在网络上留言，对这名初一女生的善举给与称赞。有网友表示：“真的很了不起！在这种情况下能够有自己冷静的思考并付诸行动去实现”、“停课期间通过自己的力量为社会做贡献，真的很钦佩！”、“虽然我没有得到口罩，但还是想表达谢意”、“自己缝制612只口罩，想必很辛苦吧！”还有网友留言：“希望山梨县给这个孩子颁发‘荣誉县民’！”。

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(责编：崔越、刘洁妍)
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