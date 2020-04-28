世界银行——

疫情将导致今年能源和金属价格大幅下跌

世界银行近日发布《大宗商品市场展望》报告说，新冠肺炎疫情大流行对全球经济造成的冲击已导致大多数大宗商品价格下跌。预计今年大宗商品价格尤其是能源和金属价格将大幅下降。

报告称，2020年，包括原油、天然气和煤炭在内的能源平均价格将比2019年下跌约40%，但将在2021年反弹。其中，2020年原油平均价格预计为每桶35美元，比2019年下跌约43%。今年以来大多数工业用金属价格下跌，其中铜和锌跌幅最大，1月以来已下跌约15%，但黄金等贵金属价格有所上涨。由于经济停摆、需求放缓，预计今年金属平均价格将下降约13%。

报告说，农产品价格与经济增长关联度较低，今年第一季度仅小幅下降，预计全年食品价格整体上保持稳定。报告提醒，供应链中断以及政府限制出口或囤积商品的措施，可能让一些地方的粮食安全面临风险。

（据新华社华盛顿电 记者熊茂伶、高攀）

联合国儿基会疾呼重视儿童免疫工作

联合国儿童基金会近日发表新闻公报指出，新冠肺炎疫情暴发后，很多国家暂停了大规模骨髓灰质炎疫苗接种，25个国家推迟了大规模麻疹疫苗接种。鉴于目前新冠肺炎疫情对儿童疫苗接种造成的冲击，2020年及以后有可能暴发相关疫情。

公报说，2010年至2018年间，全球1.82亿儿童错过了第一次麻疹疫苗接种。目前全球第一次麻疹疫苗接种率仅为86%，远低于避免麻疹疫情暴发所需的95%。这一状况导致2019年麻疹疫情暴发或扩散的情况，包括在美国、英国、法国等发达国家。

鉴于新冠肺炎疫情，儿童基金会呼吁各国在保证医务人员和社区安全的前提下不中断儿童免疫工作；提前部署，待疫情结束后弥补免疫漏洞；向全球疫苗和免疫联盟提供支持；确保新冠病毒疫苗研发成功后，能够到达最需要的人手中。

（据新华社联合国电 记者尚绪谦）

瑞士开发出可探测空气中新冠病毒的传感器

瑞士联邦材料科学与技术实验室近日发布公报说，该机构与苏黎世联邦理工大学和苏黎世大学医院等合作开发出一种能够检测到空气中新冠病毒的生物传感器，不但可以作为新冠病毒感染临床诊断替代方法，还可用于实时监测火车站、医院等人流密集场所空气中是否存在新冠病毒。

公报说，这种新型生物传感器是基于在玻璃基质上制备的被称为“金纳米岛”的金纳米结构，研究人员将人工合成的与新冠病毒核糖核酸（RNA）序列相匹配的脱氧核糖核酸（DNA）受体“嫁接”到上述金纳米结构上，使其能够识别新冠病毒。

实验显示，该传感器可以准确识别新冠病毒和严重急性呼吸综合征（SARS）冠状病毒这两种基因序列较为相近的病毒，并在几分钟内获得检测结果。

（据新华社日内瓦电 记者聂晓阳、陈俊侠）

《 人民日报 》（ 2020年04月28日 18 版）

(责编：曹昆)