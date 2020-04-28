新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，加强国际合作、共同抗击疫情是当务之急。然而，美国一些政客与媒体一再就新冠病毒来源问题散布阴谋论，冲散人类共同迎击病毒的精力，普遍遭到国际社会和美国各界的批评与反对。许多美国媒体和公共卫生领域专业人士认为，所谓“实验室泄漏论”毫无科学依据，无助于美国抗疫，有损国际合作。面对疫情，国际社会更需要科学的态度、抗疫的合力，任何将病毒政治化和甩锅、诿过的言行，都丝毫无助于疫情防控，只会造成更大灾难。

“病毒的自然来源符合传播动力学和生物学变化规律”

美国等多国科学家很早就通过在专业杂志上撰文或接受媒体采访，反驳了所谓“新冠病毒人造论”。《柳叶刀》《自然·医学》等国际权威学术期刊分别发文介绍了病毒的自然来源。近期，美方少数媒体再度围绕病毒来源散布不实言论，遭到多方驳斥。

美国独立新闻网站“灰色地带”近日发表长篇调查报道，对美方新一轮“实验室泄漏论”进行了驳斥和揭露。该报道指出，《华盛顿邮报》相关专栏文章以及福克斯新闻的相关报道没有任何证据，“泄漏”一说纯属子虚乌有。报道还提到，《华盛顿邮报》相关专栏文章的作者多年来曾数次发表耸人听闻的失实报道。

美国科学界最近频频发声，强调有关谣言没有科学根据。美国哥伦比亚大学传染病与免疫中心科学家安吉拉·拉斯穆森指出，《华盛顿邮报》专栏文章作者不准确、选择性地引用美国国务院文件，对于“实验室”的表述极度模糊，也没给出任何清晰、具体的风险警告。

美国犹他大学医学院病毒学家史蒂芬·戈德斯坦指出，《华盛顿邮报》专栏文章存在许多实质性的科学漏洞，依靠的是“无依据的影射”。

美国全球发展中心高级政策研究员、美国政府埃博拉疫情应对负责人杰瑞米·康宁迪克指出，目前没有证据表明新冠病毒来自实验室。

美国环境健康非营利性组织“生态健康联盟”总裁彼得·达扎克表示：“有关病毒来自实验室的说法不是真实的。”美国梅奥诊所疫苗研究负责人格雷戈里·波兰表示：“越来越明显的是，病毒的自然来源符合传播动力学和生物学变化规律”。

“诸多不实说法是由政治驱动的，完全没有科学依据”

美国的科学家强调，新冠病毒溯源是一个严谨的科学问题、严肃的专业问题，需要听取科学和专业意见，绝不应将此政治化。

美国哥伦比亚大学微生物学和免疫学专家文森特·拉卡尼罗认为，所谓病毒可能是人为制造或实验室泄漏等“诸多不实说法是由政治驱动的，完全没有科学依据”。

“灰色地带”报道认为，面对疫情，一些人渲染阴谋论的目的是希望掩盖美国国内的抗疫失败。迄今没有事实证据支撑将新冠病毒起源同实验室相联系的说法。美国Buzzfeed新闻网站相关报道指出，福克斯新闻等媒体正在传播具有煽动性且未经证实的理论，该论调帮一些人找到了“替罪羊”。

美国“政客”网站报道称，疫情在美国造成巨大损失，部分人试图利用这一说法转移相关指责。“许多病毒学家和传染病学家表示，病毒源于实验室泄漏的情况不太可能发生。”美军联合参谋部军医主任保罗·弗里德里希斯准将表示，没有证据表明新冠病毒起源于实验室。

“我们应该致力于创造一个全球团结和共同进步的未来”

与病毒来源相关的阴谋论已经引起国际社会的警惕。世界卫生组织日前表示，就现有证据来看，新冠病毒起源自动物而非实验室人为制造。世卫组织还通过其每日疫情报告重申了病毒的自然来源，并称将继续与成员及卫生专家等各方合作，遏制疫情进一步蔓延。

美国各界人士发声强调，任由“实验室泄漏论”等论调传播，无助于国际社会采取广泛合作抗击疫情。美国前国务卿奥尔布赖特近日表示，各国“面对疫情要保持团结，不要分裂”，不应争吵指责、将疫情政治化，而是要团结合作战胜疫情。

美国得克萨斯大学医学分校加尔维斯顿国家实验室发表声明指出，协调合作和相互支持始终是迅速制定对策以应对公共卫生威胁的途径。该实验室主任詹姆斯·杜克撰文指出：“中国能够迅速有效地应对这一新的威胁，是中国在公共卫生领域加大投资与合作努力的结果。”

美国“商业内幕”新闻网站援引全球卫生治理问题专家凯莉·李的观点指出，在应对新冠病毒方面，所有国家都有共同的利益，“现在是汇聚各方资源、分享有用知识、聚拢优秀人才、加速治疗手段和疫苗研发的时候了”。

美国国际姐妹城协会董事长尼伦伯格不久前发表声明，号召全球友好城市加强合作，共同应对新冠肺炎疫情挑战，并对美中友城抗疫合作表示赞赏。尼伦伯格指出：“在经济全球化时代，我们的责任在于保护人类健康，同时巩固国家之间架设的桥梁。我们应该致力于创造一个全球团结和共同进步的未来。”

（本报华盛顿4月27日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月28日 17 版）

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