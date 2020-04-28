倾盖如故 久而弥坚（大使随笔）

4月16日，中国政府向非洲派出的首批抗击新冠肺炎疫情医疗专家组之一抵达布基纳法索。在布基纳法索抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，中国及时的帮助受到布基纳法索各界欢迎和称赞。

中国有成语“倾盖如故”，意思是新结识的朋友也能情谊深厚如旧交，用来形容复交近两年的中布关系再恰当不过。2018年5月26日中布复交以来，布方多次仗义执言，旗帜鲜明反对西方国家干涉中国内政。今年初，在中国人民抗击疫情最艰苦的时刻，布基纳法索总统、议长、外长和朝野党派领袖均致函中方表示支持和鼓励，布基纳法索社会各界也纷纷向中国驻布大使馆表示慰问。当地媒体密集报道中国抗疫成效，驳斥西方不实之词。在中国驻布大使馆社交媒体主页下，布基纳法索网友为中国鼓劲、加油的留言比比皆是。有当地友人说，布基纳法索意为“君子之国”，我们虽然经济上不发达，但我们支持中国抗疫的决心和中国人民一样坚定！

3月9日，布基纳法索首次确诊新冠肺炎病例。中国及时向朋友伸出援手。我们分享中国经验。华为公司搭建远程交流平台，山东省立医院帮助布方定点收治医院建立远程医疗系统，中布专家多次交流、会诊。我们展现中国速度。中资企业迅速行动，医院隔离楼改造项目不到一个月就开始动工。我们贡献中国力量。中国政府两批紧急物资援助、阿里巴巴集团两次驰援密集抵达。我们传递中国温度。上海、郑州、胶州等友好城市紧急提供抗疫物资，抗疫物资包装箱上“布基纳法索加油”的标语搭配两国国旗格外醒目。中国在布侨民和中资机构也慷慨解囊，为布基纳法索捐款捐物。中方义举如同雪中送炭，受到布方各界广泛赞誉。

由于公共卫生体系薄弱、抗疫经验缺乏，布基纳法索疫情扩散较快，一度成为西非地区疫情最严重的国家之一。卡博雷总统紧急向中方求援，希望中国派出医疗专家组帮助抗击疫情。中国政府积极响应，天津市迅速抽调12名专家，驰援抗疫。专家组抵达后立刻投入工作，密集考察了定点收治医院、全国综合医院、社区诊所等抗疫一线，组织了10余场面向当地医护人员的专业讲座，对周边14个国家的中国医疗队进行培训，并连线周边国家非方专家开展交流。当下布基纳法索正值旱季，白天最高气温达40摄氏度以上，酷暑难耐，又有沙尘侵袭。中国专家们克服种种不利条件，废寝忘食，全身心投入工作。他们说：“就是想挤出更多时间把我们的经验传递给布基纳法索朋友！”中国专家的专业素养和忘我精神受到各方高度评价。布卫生部多次表示中国方案具有重要指导作用，称赞专家组的到来为布相关诊疗方案制订和防疫措施设计作出了重要贡献。

疾风知劲草，患难见真情。一名中国专家在日记中写道：“命运与共，大道不孤。中非双方将继续守望相助、患难与共，携手构建更加紧密的中非命运共同体！”我相信，中布关系如同中非关系一样，不论国际风云如何变幻，都将不畏风雨、历久弥坚！

（作者为中国驻布基纳法索大使）

《 人民日报 》（ 2020年04月28日 03 版）

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