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“我们的海岸带变了模样”（患难见真情 共同抗疫情）

本报赴沙特阿拉伯特派记者  曲翔宇  黄培昭

2020年04月28日05:04  来源：人民网－人民日报
 

　　沙特贝里人工岛南岛全景。
　　本报记者 曲翔宇摄

　　“力龙”号绞吸船船长指导外籍驾助施工操作。
　　本报记者 曲翔宇摄

　　从波斯湾岸边的朱拜勒工业港搭乘时速近20海里的交通船，半小时便到达中交疏浚（集团）股份有限公司（简称“中交疏浚”）沙特阿拉伯贝里人工岛项目施工现场。只见名为“力龙”的绞吸船停在海面上，宽平的船体上布满吊车和管道，船体中部伸出长长的“手臂”正在施工，管路中沙石隆隆翻滚。

　　沙特国内多沙漠，填海造地成为沙特拓展发展空间的主要方式，贝里人工岛就是这一背景下的典型项目。疫情期间，中国企业在严格采取防控措施的同时，稳步推进施工建设，注重保护当地环境，赢得各方称赞。

　　“中企的积极作为为沙特抗疫情、保生产作出了贡献”

　　走进“力龙”号100多平方米的驾驶室，只见驾驶台上有12台电脑，2至3名工作人员即可操作。中交疏浚中东区域中心总经理杨洪周说：“专业技术人员可通过实时数据观察、历史数据下载分析等形式，为施工现场提供远程技术指导。‘力龙’号只需要5人就可以完成整个船舶的施工和监控，高度自动化和信息化水平为我们抗疫保生产增添了底气。”

　　施工时，“力龙”号在水下通过绞刀旋转将沙石面挖松，并通过泥泵机产生的负压吸力把沙石从水下抽出，输送到上千米乃至上万米外的指定区域。据介绍，“力龙”号可以在一小时内把一个标准足球场填高两米。10年来，中交疏浚在沙特实施的各项目造地总面积达3035万平方米，造地用沙总量超过1.6亿立方米。

　　“面对疫情，中交疏浚要求分布在境外22个国家和地区的所有船舶储备足够用量的备件，采购口罩、酒精、消毒液等防疫物资。对于陆上员工，要求外出必须佩戴口罩，同时加大对员工身体状况监测力度。在检修班前会和集控室交接班等环节，严格保持人员距离。”中交疏浚中东区域中心副总经理陶明说。

　　包括中交疏浚在内的中方参建单位与沙特阿美公司一道，不断完善疫情防控管理。项目主管穆罕默德·阿里介绍说，任何人员、车辆、设备进入作业区域，都需要授权，重要设备一律安装前后摄像头及6米范围内的警报系统。

　　“针对疫情防控，中企及早行动，周密部署，借鉴了中国国内防疫的好做法，确保项目向前推进。”朱拜勒和延布皇家委员会工业投资发展主管阿卜杜拉·阿卜达里表示，疫情期间，仅中交疏浚参与的贝里人工岛周边的3个项目，就创造产值近3000万美元。“中企的积极作为为沙特抗疫情、保生产作出了贡献。”

　　“一系列环保举措对整个工业区建设很有帮助，更拓展了我们的环保理念”

　　从贝里人工岛南岛路堤向外望去，一些酷似渔网的连串漂浮物，从海岸线向外延伸2000米。据介绍，漂浮物下连接防污帘，以控制浑浊泥流扩散，防止生态环境遭到破坏。“我们在沙特各项目部均选用强度高，适应性、稳定性好的防污帘，防污效果超过90%。”阿里说。

　　资深潜水员萨利赫受沙特环保部门委托，带领团队定期针对填海造地项目下海取样送检。刚脱下潜水服的萨利赫掏出手机，展示他在15米深的水下拍摄到的视频画面——透过翡翠般清澈的海水，五光十色的软体珊瑚摇曳生姿，体态各异的鱼穿梭其间。萨利赫说：“中企对环境的保护很到位，拍摄的水下情况会作为环评报告的依据。”

　　项目高级工程师穆罕默德说：“中企在施工时注重环保，一开始就提出‘不影响海龟下蛋、海草生长’，令我印象极为深刻。”

　　“海水更清了，海滩更净了，我们的海岸带变了模样。”阿卜达里表示：“中企的一系列环保举措对整个工业区建设很有帮助，更拓展了我们的环保理念。”

　　“有中企与各国企业的彼此支持和大力推进，项目建设不断取得进展”

　　距离“力龙”号2000米远处，是中交疏浚贝里人工岛项目荷兰分包商波斯卡利斯公司的“太阳神”号绞吸船，负责贝里人工岛南岛的疏浚工作。记者此前探访时，发现“力龙”号上的船员下班乘交通船返回途中，会顺路接上“太阳神”号上的外方工程师，双方人员相互交流工作心得。当前，面对疫情带来的共同挑战，中交疏浚与波斯卡利斯公司的骨干成员们虽然见面比之前少了，但在社交网络上建立了群组，可以随时随地交流。

　　“双方优势互补，合作前景广阔。”波斯卡利斯公司工程师范迪克表示，荷兰约20%的国土面积由数百年填海造地得来，荷兰企业在相关领域经验丰富，且对波斯湾及沙特主要港口的水文地质情况熟悉。此外，波斯卡利斯公司在当地还拥有大吨位自航绞吸船。“我们公司作为分包商加入，可节约相应成本，是共赢之举。”

　　范迪克还分享了一个花絮。去年12月正值贝里人工岛项目施工攻坚期，船员一天三班倒、赶进度。一天晚上，“太阳神”号吹填输泥管线突然爆管，须停工换管线。但管线在海上漂浮，更换难度很大，“太阳神”号无法自主完成更换作业。“太阳神”号船长当即联系正在附近的“力龙”号寻求支援。“中方船员刚结束8小时紧张施工，有些人饭还没来得及吃，就带着两艘辅助船舶前往爆管现场。经过十几个小时的连续作业，故障解除了。”范迪克说到此处，流露出感动的神情：“疲惫而又喜悦的荷中两国船员在朝阳下拥抱，这一场景印证了荷中两国企业合作之高效，友谊之深厚。”

　　“因为有中企与各国企业的彼此支持和大力推进，项目建设不断取得进展。这再次证明，人类是你中有我、我中有你的命运共同体。”阿卜达里表示，共建“一带一路”为沿线国家和地区带来了基础设施升级改造的巨大机遇。

　　（本报沙特达曼电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年04月28日 03 版）
(责编：曹昆)
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