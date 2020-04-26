荷比卢三国疫情稳中有降 荷比对复课态度谨慎

新华社布鲁塞尔4月25日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时和卢森堡三国25日分别报告累计新冠确诊病例37190例、45325例和3711例。卢森堡当日再次报告零死亡，比利时住院患者近日来持续下降，荷兰新增确诊病例与新增死亡病例双双下降，但比利时和荷兰两国对学校复课持谨慎态度。

比利时国家公共卫生研究所25日发布公报说，过去24小时内比利时新增确诊病例1032例，累计确诊45325例；累计死亡6917例。住院人数自4月7日起稳步下降，过去24小时内，该国入院病例217例，出院为295例。重症监护室收治的病例比前一天减少36例，为934例，连续两天降至1000例以内。

根据比利时政府24日公布的“解禁”方案，学校最迟从5月18日起复课。然而，比利时媒体的一项调查显示，73%的家长表示，自己不会冒险将孩子送到学校。

荷兰国家公共卫生与环境研究所25日发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例655例，累计确诊37190例；新增死亡病例120例，累计死亡4409例。荷兰的新增确诊病例与新增死亡病例已多日保持下降趋势。

针对荷兰5月11日起陆续开学的举措，荷兰国家公共卫生与环境研究所负责人范迪塞尔表示，开学复课是一项谨慎的决定，如果出现疫情加重的情形，荷兰将重新关闭学校。他表示，在实施1.5米的社交距离以及勤洗手等卫生措施的情况下，荷兰疫情出现反弹的可能性很小。

卢森堡政府25日发布报告说，卢森堡累计确诊病例增至3711例；当日报告新增零死亡，累计死亡仍为85例。

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