新华社北京4月24日电 特稿：风雨同舟 风雨无阻——写在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛一周年之际

新华社记者陈静

2019年4月，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行，开启共建“一带一路”高质量发展的新阶段。

这一年来，“一带一路”建设坚持共同发展的大方向，始终注重民生导向，一个个惠及民众的项目在世界各地生根发芽。

虽然当前全球新冠疫情严峻，但“一带一路”朋友圈在抗击疫情的行动中相互支持，体现了风雨同舟的深情厚谊。无论风雨多大，都无法阻挡“一带一路”建设走深走实的脚步。

精绘“工笔画”

“面向未来，我们要聚焦重点、深耕细作，共同绘制精谨细腻的‘工笔画’，推动共建‘一带一路’沿着高质量发展方向不断前进。”2019年4月26日，习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表主旨演讲。

中国社会科学院国家全球战略智库首席专家王灵桂说，一年来，“一带一路”建设从“大写意”进入到“工笔画”阶段，各方面工作更细、更深、更实。

在上届论坛筹备过程中和举办期间，各方达成283项务实成果，签署总额640多亿美元的项目合作协议。一年来，这些互利共赢的丰硕成果正一步步由文字变为现实。

作为“一带一路”建设的优先领域，基础设施互联互通受到关注。

今年2月23日，斯里兰卡南部高速公路延长线在数千名当地民众的欢呼声中正式通车。它的建成使首都科伦坡等4个主要城市实现高速公路连接，并一举实现两座港口和两座机场间的互联互通。斯里兰卡总理经济事务高级顾问卡布拉尔说：“中国提出的‘一带一路’倡议为发展中国家基础设施投资创造了巨大机遇。”

绿色、创新，是推动“一带一路”高质量发展的重要力量。

匈牙利是第一个同中国签署关于共同推进“一带一路”建设政府间合作文件的欧洲国家。去年6月，作为中匈两国加强生态环保、绿色发展领域交流合作的重点项目之一，总投资额1亿欧元的考波什堡光伏电站开工，其并网运行后预计每年可发电1.3亿度，可节约4.5万吨标准煤，减少12万吨二氧化碳排放。

2019年全年，共有16个国家和国际组织同中国签署共建“一带一路”合作文件，使相关文件总数升至199份。“一带一路”项目在更多国家落地，也让更多百姓从中受益。

坎皮乌住在老挝北部一个小山村，过去靠种田和打零工养家，而他现在的身份是中国电建水电三局中老铁路项目外籍员工焊接班组组长。2019年12月27日，中老铁路全线最长隧道森村二号隧道顺利贯通，承担施工任务的就有坎皮乌所在公司。

“我以前学过焊接，但不一样。来这里工作，工具都是现代化的，我学到了很多知识。”坎皮乌动员妻子也加入他所在公司，现在夫妇俩收入比以前翻了两番多。“以后铁路修好了，如果公司继续在老挝的话，我还想继续跟着干。”

携手战疫情

今年一季度，突如其来的新冠疫情给很多国家经济社会发展造成前所未有的冲击。不过，一组与“一带一路”相关的数据令人振奋：

——据中国海关总署统计，一季度我国对“一带一路”沿线国家外贸进出口达到2.07万亿元，同比增长3.2%。

——中国商务部数据显示，我国企业一季度在“一带一路”沿线对52个国家非金融类直接投资达42亿美元，同比增长11.7%。

——据中国国家铁路集团有限公司统计，一季度，中欧班列共开行1941列，发送货物17.4万标箱，同比分别增长15%和18%。

王灵桂说，疫情冲击下，“一带一路”继续展现出强大活力，为沿线国家未来携手合作带来了信心，指明了方向，更提供了现实选择。

中巴经济走廊是“一带一路”标志性项目。巴基斯坦《每日时报》日前刊登社论说，中巴经济走廊第二阶段建设持续推进，4万名巴基斯坦工人和7000名中国工人在各建设项目上尽职尽责。所有项目都没因为疫情暂停，而是在继续建设中。

巴方在中国发生疫情后“倾己所有”，向中方捐赠防疫物资；中方此后也投桃报李，大力援助巴方抗疫。此外，为协助巴方应对蝗灾，中国还在自身忙于应对疫情的同时，向巴派出专家组并提供援助物资。巴基斯坦可持续发展政策研究所中国研究中心主任沙基勒·拉迈说，两国用实际行动证明巴中命运共同体不是说说而已。

“一带一路”朋友圈在疫情期间相互支持，携手打造“健康丝绸之路”。

在中国抗击疫情最吃劲的时候，意大利派专机运送医用物资援助中国，意大利总统府还举办特别音乐会向中国人民表达支持。此后，随着意大利疫情日益严重，中国政府先后派出多个专家组协助意方抗疫，并提供了大量相关物资。

意大利洛伦佐·梅迪奇国际关系研究所专家法比奥·马西莫·帕伦蒂不无感慨地说，成为七国集团中第一个同中国签署“一带一路”谅解备忘录的国家是意大利的正确决定，一个新的时代已经来临，在公共卫生领域“一带一路”建设必定大有可为。

王灵桂说，中国积极开展抗疫合作广受赞誉，特别是与“一带一路”共建各方守望相助、积极协作，展示了“一带一路”的金字招牌，让它的吸引力和凝聚力越来越大。

风雨见彩虹

疫情没有国界，任何一个国家和地区都难以独善其身。这场暴风雨，让世界重新思考国际合作的重要性，也进一步凸显了“一带一路”倡议所体现的人类命运共同体理念的重大意义。

巴西圣保罗州立大学中国问题专家路易斯·保利诺说，“一带一路”倡议为世界开辟了一条以互惠合作和尊重各国自主权为基础的全新发展道路。通过提出“一带一路”倡议并与各国共同建设，中国为世界提供了一个榜样，为各国合作推动全球进步并从中获益创造了机会。

王灵桂认为，这场全球公共卫生危机进一步验证了人类命运共同体理念的科学性和重要价值，让“一带一路”所蕴含的共商共建共享原则绽放新的光芒。

专家认为，风雨过后，这条“共赢之路”将擘画出更美丽的画卷，持续为世界经济发展注入正能量。

坦桑尼亚中国研究中心主任莫西说，疫情带来的影响是短期的，一些港口、铁路等大型基建项目在短时间暂停后将会继续实施，从而促进经济复苏，带动相关产业发展。

赞比亚工商业协会前主席迈克尔·尼伦达说，非洲经济较为脆弱，疫情必然会冲击非洲各国经济发展，因此“现在非洲国家应当认真思考，如何在疫情后同中国更好地展开合作”。“一带一路”前景光明，因为它是经济全球化的体现，符合经济发展规律。

拉迈认为，世界对“一带一路”倡议的认同会日益加深，因为它能够帮助世界摆脱疫情带来的危机，实现经济可持续发展。（参与记者：潘革平、章建华、吴昊、倪瑞捷、赵焱、陈威华、尹南、闫亮、唐璐、李斯博、吕天然、赵宇鹏、王洪江、袁亮、宫若涵、张章、陈序、王薇、聂云鹏、翼泽、吴丹妮、王健、刘天、高磊）

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