“零确诊，我们要感谢中国”

截至当地时间4月25日，南太平洋岛国萨摩亚仍保持着无一例新冠肺炎确诊病例的记录。“预防是最好的治疗。萨摩亚至今零确诊，我们要感谢中国！”萨摩亚首席疫情防控专家汉塞尔表示。

萨摩亚人口约20万，医生不足百人，只有一家综合性医院，防疫用品完全依赖进口和援助。2018年以来，中国先后向萨摩亚派出三批医疗队，完成手术近千台，诊疗患者上万人，显著改善了当地医疗卫生条件。

为携手当地抗击疫情，在中国驻萨摩亚大使馆领导下，中国援萨医疗队及时将中国疫情防控经验同当地医护人员交流，协助其制定疫情防护指南。3月上旬，中国同萨摩亚等太平洋岛国举行卫生专家视频会议，分享疫情防控经验。萨摩亚参考中国做法采取了一系列防控措施，如暂停海外旅行、限制超市开放时间、规定社交距离等。

在医疗物资方面，中国也为萨摩亚提供力所能及的帮助。中国驻萨摩亚大使巢小良说，中方紧急援助的检测试剂、防护服、口罩、护目镜、额温计等急缺医疗物资将分批抵萨。广东省政府、马云公益基金会等中国地方政府和民间机构积极捐赠了呼吸机等抗疫物资。

“在当前严峻形势下，中国高度重视同萨摩亚开展卫生合作，这充分证明了萨中友好情谊。”萨摩亚国家元首图伊马莱阿利法诺表示。

（本报堪培拉4月25日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月26日 03 版）

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