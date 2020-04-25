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王毅分别同东盟秘书长林玉辉、斯里兰卡外长古纳瓦德纳通电话

2020年04月25日05:58  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社北京4月24日电  4月24日，国务委员兼外长王毅同东盟秘书长林玉辉通电话。

　　王毅表示，新冠肺炎疫情发生以来，中国和东盟作为友好近邻，相互支持、相互帮助，携手抗击疫情，充分显示出中国—东盟关系的战略意义。中方赞赏东盟秘书处和秘书长先生为推动区域抗疫合作所做工作，愿以明年中国—东盟建立对话关系30周年为契机，推动双方关系迈上新台阶。

　　林玉辉感谢中方对东盟抗疫努力的援助和支持。他表示，东盟愿同中方密切协调，落实好东盟与中日韩（10+3）领导人特别会议成果，共同早日战胜疫情，推动经济复苏发展，推进可持续互联互通，致力于按时达成区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。

　　据新华社北京4月24日电  4月24日，国务委员兼外长王毅应约同斯里兰卡外长古纳瓦德纳通电话。

　　王毅表示，中斯两国人民世代友好，素有真诚互助的传统。在共同抗击新冠肺炎疫情的斗争中，斯方给予中方坚定支持。中方对斯遭受疫情感同身受，将继续根据斯方需要提供抗疫物资支持，分享防控诊疗经验，相信斯方一定会早日战胜疫情。

　　古纳瓦德纳赞赏中国抗击疫情取得的积极成果，强调这不仅维护了中国人民的健康安全，也鼓舞了世界各国的抗疫斗争。斯方感谢中方提供的医疗物资援助，中国在斯公民也为斯抗击疫情作出了贡献。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月25日 03 版）
(责编：岳弘彬)
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