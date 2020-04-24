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“让更多人增强战胜疫情的信心”

——访日本纪录片导演竹内亮

本报驻日本记者  刘军国

2020年04月24日05:45  来源：人民网－人民日报
 

　　“希望包括日本在内的世界各国能够更加重视新冠肺炎疫情防控，借鉴中国有益经验，采取更加全面彻底的防控举措。”近日，日本纪录片导演竹内亮在接受本报记者采访时表示。

　　竹内亮目前旅居南京，近期拍摄了记录南京市民抗击疫情的纪录片《南京抗疫现场》，在日本引起高度关注。纪录片登上了雅虎日本网站头条区，并被日本广播协会电视台、朝日电视台等多家日本主流电视台转播。

　　竹内亮说：“拥有超过800万人口的南京迄今没有人因感染新冠肺炎去世，90多名确诊患者在3月全部康复出院。中国民众在疫情面前表现出的团结与奉献让我非常感动。”在纪录片中，竹内亮以隔离酒店为例介绍说，当地许多酒店都自愿为轻症患者或海外归来人员提供隔离住所，为抗疫工作提供支持。

　　竹内亮认为，中国采取了科学有效的防控措施，取得了显著成效。同时，中国积极向其他国家和地区提供力所能及的帮助，包括援助医疗物资、派遣医疗专家组等，并与国际社会分享抗疫经验，充分体现了人类命运共同体理念。“中国为全球抗疫作出了重要贡献。只有全人类共同努力，才能战胜病毒。”

　　在竹内亮看来，疫情对中国经济的影响是有限的，中国经济长期向好的基本面没有变。中国在防控疫情的同时，稳步推进复工复产，经济社会运行秩序正在加快恢复。各国都可以根据本国实际情况借鉴中国经验。

　　除日文、中文和英文版外，《南京抗疫现场》已被翻译成15种语言。日本网友表示：“中国抗击疫情的对策很科学，值得一看。”“能采取如此彻底的措施，彰显了中国的独特优势。”

　　“希望通过纪录片，让更多人增强战胜疫情的信心。”竹内亮表示，今后计划拍摄更多介绍中国民众日常生活的纪录片，展示中国的蓬勃发展，让更多外国人加深对中国的了解，增进与中国人民的友谊。

　　（本报东京4月23日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年04月24日 03 版）
(责编：岳弘彬)
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