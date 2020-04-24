非洲政党政要高度评价中非传统友谊和抗疫合作

本报北京4月23日电 近日，非洲多国政党政要致电致函中共中央对外联络部，高度评价中方以实际行动支援非洲抗疫，以及对非洲在华公民生命健康和合法权益的重视和保护，认为中非传统友谊历经风雨考验，中非将在团结抗疫中建设更加紧密的中非命运共同体。

肯尼亚朱比利党总书记图朱表示，中国抗击疫情的成功经验、做法和相关防疫物资支持，对肯尼亚抗击疫情提供了极大帮助。中国对非洲和全球疫情防控以及维护全人类健康安全作出了重要贡献，并悉心照料肯尼亚在华留学生，我们对此深表感激；我们愿与中国建立抗疫命运共同体，携手战胜疫情。

南非和平倡议总协调员、南非共产党第二副总书记马特尔哈科表示，中国为抗击新冠肺炎疫情作出的努力和贡献有目共睹。只要非中携手，加强防控合作，维护地区和全球公共卫生安全，我们就一定能够战胜病毒，取得最终胜利。

刚果劳动党政治局委员、政府外长加科索表示，刚中友谊深厚，历经风雨考验；中国在自身承受抗疫压力同时向非洲国家积极施以援手，为非洲抗疫斗争作出了巨大贡献；一些国家试图夸大防疫过程中的个别问题，抹黑非中友谊，我们对此坚决反对。

尼日利亚全体进步大会全国副主席奥卢瓦嘉纳，安哥拉人民解放运动中央委员、全国政治培训中心主任邓贝利，尼日尔争取民主和社会主义党第一副总书记、政府外长卡拉，塞舌尔联合塞舌尔党全国执委、党鞭吉尔，几内亚比绍社会革新党青年团全国书记若昂·孔戴，南非执政党非洲人国民大会国际关系委员会主席祖鲁，布隆迪保卫民主力量总书记恩达伊施米耶，坦桑尼亚革命党全国执委巴杜等政党政要也表示，非中友好源远流长、不容置疑；中方对非洲在华侨民提供了周到的保护，对他们反映的问题作出了非常及时的回应；非中友谊在团结抗疫中必将更加深厚牢固；我们愿同兄弟般的中国人民齐心协力战胜疫情，继续传承和唱响非中友谊。

《 人民日报 》（ 2020年04月24日 03 版）

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