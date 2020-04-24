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“他们是穿着白大褂的英雄”（全球抗疫进行时）

本报驻意大利记者  叶  琦

2020年04月24日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　开栏的话

　　当前，新冠肺炎疫情正在全球肆虐。病毒不分国界，是全人类面临的共同挑战。在抗疫过程中，各国涌现出很多生动感人的故事，体现了各国人民守望相助、共克时艰的可贵精神，彰显了人类命运共同体理念。从今日起，本报推出“全球抗疫进行时”专栏，讲述不同国家和地区各界人士互帮互助、共担风雨的暖心故事。

　　

　　“他们问我是否有空，我就答应了。当你决定做一名医生时，你就把自己的安危置之度外。怕生病？那你最好不要当医生！”85岁的退休麻醉师贾皮埃罗·吉隆说。

　　面对来势汹汹的疫情和医护人员的极度紧缺，意大利政府3月20日紧急招募300名医生，24小时内收到了7923份申请书。吉隆便是这支队伍中的一员。作为帕多瓦大学的名誉教授，他曾经于1985年参与意大利首例心脏移植手术，是帕多瓦大学麻醉学和复苏研究所的创始人。如今，老当益壮的吉隆正奋战在威尼托大区医院抗击疫情一线。

　　7923份申请书远非故事的终点。截至4月19日，共有4331名医生、9666名护士和5700多名社会工作者响应招募，奔赴抗疫第一线。

　　29岁的扎德辞去了在私营部门当全科医生的舒适工作，深入北部重灾区克雷莫纳的一家医院工作。“一年前毕业的时候，我许下了一个承诺，要让自己在危机中发挥作用。在舒适的办公室里闭门不出，无助于解决这个国家的紧急危机。”

　　此前，意大利多达1万名医学专业的毕业生申请参加国家执业资格考试。这些毕业生被“破格”录用，紧急驰援各个医院、养老院。

　　对于许多即将毕业的医学院学生来说，抗击新冠肺炎疫情的战斗是他们人生中面临的第一个巨大挑战。这群年轻的意大利医学院学生尚未毕业，就被迅速征召到抗疫一线，填补医院的人员缺口。

　　正在拉奎拉大学准备期末考试的医学生博尼妮第一时间响应了号召。26岁的博尼妮说：“我想要支援我的家乡贝加莫，这个城市正在经历艰难时刻，医生缺口巨大。”

　　“毕业后我被分配到传染病科，新冠肺炎疫情的暴发让我身心俱疲。我曾迷茫过，不知该继续工作，还是安全地回到父母身边。但在2019年11月27日，我发誓过要为全人类服务，我会遵循我发过的希波克拉底誓词，继续奋斗到最后。”护士米里娅在社交媒体上写道。她的豪言壮志，也是在一线与病毒殊死搏斗的无数医护工作者们的人生写照和信条。

　　“从北到南，我们的心汇聚到一起”“祝福医生，你们太棒了，这是一个非常有勇气的选择”“你们选择了一个崇高却又极其困难的职业，这一紧急情况让你们变得更加出色”……意大利医护人员的“逆行”，为民众们筑起了对抗恐惧和病毒的铜墙铁壁，收获了网络上潮水般的感谢和称赞。市民们自发来到医院门口拉起条幅，在阳台上鸣掌、歌唱，致敬为病人奋不顾身的医护工作者们。

　　截至4月17日，意大利将近1.7万名医护人员感染了新冠病毒，近200名医护人员不幸牺牲。意大利总理孔特说：“他们是穿着白大褂的英雄。”

　　（本报罗马4月23日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年04月24日 16 版）
(责编：岳弘彬)
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