外交部:中方向世卫组织增加现汇捐款3000万美元

人民网北京4月23日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持今日例行记者会。记者会实录如下：

耿爽：中方决定在前期向世卫组织捐款2000万美元现汇基础上，增加3000万美元现汇捐款，用于新冠肺炎疫情防控、支持发展中国家卫生体系建设等工作。

新冠肺炎疫情发生以来，世卫组织在谭德塞总干事领导下，积极履行自身职责，秉持客观、公正、科学的立场，为协助各国应对疫情、推动国际抗疫合作发挥了重要作用。

在全球抗击疫情的关键时刻，支持世卫组织就是捍卫多边主义的理念和原则，维护联合国的地位和权威。病毒是人类的共同敌人，国际社会只有团结协作，才能战而胜之。

中方向世卫组织捐款体现了中国政府和人民对世卫组织的支持和信任，也为世界公共卫生事业和全球抗击疫情作出自己的贡献。中方愿同各方一道，同舟共济，守望相助，为抗击新冠肺炎疫情、维护地区和国际公共卫生安全、构建人类命运共同体贡献力量。

中央电视台记者：4月22日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，中俄两国在抗击疫情方面密切协作，两国领导人在通电话时确认了加强双方抗疫合作的政治意愿。国际社会上所有关于病毒人工起源的说法都毫无根据。在没有足够科学依据的前提下，对任何国家进行指责都是不可接受的。中方对此有何评论？

耿爽：我们已经注意到俄方表态。

中俄互为最大邻国和新时代全面战略协作伙伴。两国本着高度互信、守望相助的精神，在抗击疫情过程中相互给予坚定支持。习近平主席和普京总统一个月内两次通话，为双方抗疫合作注入强劲动力。双方将按照两国元首达成的共识，加大相互支持，保持密切合作，携手应对疫情。

俄方在病毒源头问题上秉持客观公正、科学理性的立场。我们对此表示赞赏。病毒源头问题是一个科学问题，应当交由科学家和医学专家去研究。这是国际社会的普遍共识。任何政治化病毒源头、企图“甩锅”别国的行为都不可接受。国际社会应当基于人类命运共同体的理念，和衷共济，精诚合作，共同维护世界的公共卫生安全。

凤凰卫视记者：美国国务卿蓬佩奥日前在记者会上称，中国正利用全世界关注疫情大流行的时机，继续推进挑衅行为，包括侵蚀香港自治权、对台湾施加军事压力并胁迫南海邻国。中方对此有何评论？

耿爽：我要强调的是，无论何时何地，中方都将坚定地捍卫自身主权、安全、发展利益。

台湾、香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。中方对南海诸岛及其附近海域拥有主权具有充分的历史和法理依据，同时我们也坚持通过对话协商同有关直接当事方解决分歧。

美方个别人在这些问题上颠倒黑白、挑拨离间，这种图谋不会得逞。

法新社记者：据报道，美国国务卿蓬佩奥向中方施压，要求对中方敏感实验室进行调查。请问中方对此有何评论？

耿爽：近来我们已经多次回答过类似问题。明眼人都看得很清楚，美国一些政客一再散布诋毁抹黑中方防控工作的不实言论，目的就是要把水搅浑，推卸自身防控不力的责任。事实胜于雄辩，中方的防控工作始终是公开、透明、负责任的，中方的行动是迅速、及时、高效的。

美国政客把精力用在到处“甩锅”、推卸责任上，这无助于缓解美国国内疫情，也无助于抗疫国际合作。

《北京青年报》记者：《华盛顿邮报》等媒体近日发表多篇报道称，自今年1月以来，美疾控中心多位官员和卫生专家一直向美国政府实时传输新冠肺炎疫情消息，但美国政府忽视了警告，现在又说美方不了解真实情况，企图逃避责任。中方对此有何评论？

耿爽：我也看到了有关报道。对于美国政府内部的事情我不作评论。但中国有一句名言：群众的眼睛是雪亮的。

《北京日报》记者：据报道，美国密西西比州检察长22日表示，该州将对中国政府提起诉讼，要求中方为新冠肺炎疫情影响承担责任、赔偿损失。你如何看待美方这种“甩锅”行为？

耿爽：中方已就有关滥诉行为表明立场。

这里我想重申，向中国“甩锅”、推责解决不了美国自身存在的问题，对中国搞滥诉也不可能得逞。

深圳卫视记者：据美国《洛杉矶时报》等媒体报道，美加利福尼亚州圣克拉拉县当地卫生官员21日公布的尸检报告显示，美最早一例新冠肺炎死亡病例于今年2月6日出现，比美疾控中心此前确认的首例死亡病例时间提早了近1个月。美医学专家认为，该病例没有国际旅行史，表明新冠病毒很可能早在1月中旬即在美社区传播。媒体批评美政府早期对病毒检测设置了许多限制条件，检测能力不足，导致一些疑似病例未得到有效检测，仅被当作流感或普通肺炎看待。中方对此有何评论？

耿爽：我注意到有关报道。这一新的医学发现再次证明，新冠病毒的来源确实是个复杂的科学问题，应交给科学家和医学专家去研究。

香港中评社记者：美国国务卿蓬佩奥22日发表纪念地球日50周年讲话，提及“野生动物湿货市场”易造成疾病滋生和传播，可能是导致新冠肺炎疫情传播的重要因素，呼吁中国等国家永久关闭“野生动物湿货市场”，以减少对人类健康的威胁。中方对此有何评论？

耿爽：首先我要指出，在中国根本不存在所谓的“野生动物湿货市场”。

事实上，在中国没有“湿货市场”这个概念，人们常说的是农贸市场和活禽海鲜市场。这类市场销售新鲜的鱼、肉、蔬菜、海鲜等农副产品，也有少数市场销售活禽。这类市场不仅中国有，在许多东南亚国家和广大的发展中国家也都普遍存在，与当地百姓的生活息息相关。国际法并未对开设和运营此类市场有过限制。

中国已经立法全面禁止非法野生动物的猎捕、交易、运输和食用。中国的农贸市场和活禽海鲜市场并不是野生动物交易市场。在中国农贸市场和活禽海鲜市场销售野生动物是违法的，一旦发现将被取缔并受到法律惩处。

中国政府始终将人民的生命安全和身体健康放在第一位。新冠肺炎疫情发生后，中国有关部门和地方政府进一步加强对农贸市场和活禽海鲜市场的管理，实施一系列严格的检疫检测，确保各项动物疫病防控措施落实到位。

澎湃新闻记者：据报道，近日澳大利亚总理称支持就新冠肺炎疫情早期应对情况开展独立调查，并游说法国、德国、新西兰等国家领导人支持相关调查。22日，澳外长佩恩发表署名文章称澳将在国际调查中发挥领导作用。中方对此有何评论？

耿爽：我看到了有关报道，如果报道属实，那只能说澳大利亚方面提议的所谓“独立调查”实际上是在搞政治操弄，干扰国际疫情防控合作，不得人心。

当前，疫情在全球扩散蔓延，当务之急是聚焦各国人民的生命健康、共同抗击疫情。在这样的紧要关头，出于政治目的无端质疑、横加指责极其不负责任。

我们奉劝澳大利亚方面放下意识形态偏见和政治操弄，真正聚焦澳大利亚人民的福祉和世界各国人民的公共卫生安全，顺应国际社会的合作意愿，为抗击疫情国际合作多作建设性贡献，而不是相反。

印度报业托拉斯记者：你刚才宣布中方向世卫组织增加3000万美元现汇捐款，如果我没记错，中方此前向世卫组织提供了2000万美元现汇捐款，用以应对疫情。增加的这3000万美元也是用于应对疫情吗？还是作会费用途？中方2019年向世卫组织缴纳的会费是多少？

耿爽：刚才我宣布的中方向世卫组织新增加的3000万美元现汇捐款，目的是用于新冠肺炎疫情防控、支持发展中国家卫生体系建设。这与中方缴纳的会费是两码事。

至于2019年中方向世卫组织缴纳的会费，我现在不掌握具体数字，可以会后帮你查一下。

今日俄罗斯记者：据报道，22日，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫称，联合国安理会五常峰会可能将以视频形式在未来几天举行。消息人士称，峰会日期可能是明天。中方能否证实？将于此次峰会上提及什么议题？

耿爽：当前新冠肺炎疫情正在全球扩散蔓延，只有加强国际团结与合作，才能战而胜之。中方对所有有利于国际合作抗击疫情的倡议都持积极态度。我们认为要举行五常峰会，就应当发出团结一致，支持全球抗疫合作的明确信号。我们愿就此同有关各方保持沟通。

新华社记者：据了解，22日，澳大利亚新南威尔士州瓦加瓦加市议会通过决议，决定撤销此前终止该市与中国云南省昆明市的友好城市关系的决定，瓦加瓦加市长将向昆明市长致道歉信。中方对此有何评论？

耿爽：中方对澳大利亚新南威尔士州瓦加瓦加市作出正确决定表示欢迎和赞赏。

昆明市和瓦加瓦加市自1988年建立友城关系以来，双方开展友好交流和务实合作，取得丰硕成果，两地友好深入人心。

中国人民珍视同澳大利亚人民的友谊。事实再次证明，澳大利亚国内少数人试图攻击抹黑中国、破坏中澳友好的行径不得人心，也绝不会得逞。

《澳大利亚人报》记者：包括澳大利亚公民在内的、持有中国居留许可的外国公民，比如我的妻子，她现在在堪培拉，什么时候可以回到中国？何时会解除对他们回到中国的旅行限制？

耿爽：目前，疫情正在全球扩散蔓延，包括中国在内的很多国家都对旅行和出入境采取了一些限制措施。这些措施会根据疫情的发展进行调整，所以我现在没法给你一个准确的答复。事实上，疫情暴发以来，包括中国在内很多国家的限制措施一直处于变化之中，这取决于疫情防控的进展。

当务之急还是应该团结合作，共同战胜疫情，推动中国以及世界各地的生产生活早日恢复正常。

印度报业托拉斯记者：你刚才说，包括中国在内的很多国家都对旅行和出入境采取了一些限制措施。这些措施会根据疫情的发展进行调整。那么中国是否会视不同国家的情况，在解除对持有中国居留许可的外国公民旅行限制的问题上而作出不同安排？

耿爽：关于这个问题，我现在没法给你一个明确的回答，因为每个国家的情况都不一样。但我可以肯定告诉你的是，正如我刚才回答澳大利亚记者的一样，我们的有关措施会根据疫情的发展作出调整。

当务之急是世界各国团结协作，共同战胜疫情。

《澳大利亚人报》记者：中国如考虑解除对持有中国居留许可的外国公民旅行限制，是取决于外国比如澳大利亚应对疫情的情况，还是中国同澳大利亚或者其他国家的双边关系?

耿爽：疫情暴发以来，中方出台的政策或采取的措施，出发点都是维护中国公民以及其他国家公民的生命安全和身体健康。这是我们唯一的目的。

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